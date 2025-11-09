ताजुल मसाजिद को दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनवाना चाहती थीं शाहजहां बेगम, इसलिए रह गया ख्वाब

हालांकि, 1971 में इस मसाजिद का काम एक बार फिर से शुरू हो गया, लेकिन ये शाहजहां बेगम का सपना पूरा नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद न होने के बावजूद ताज-उल-मसाजिद देश की सबसे बड़ी मस्जिद का लकब अपने नाम किया। ताजुल मसाजिद की विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि, मस्जिद के नजदीक मोतिया तालाब को उसके वुजू खाने के रूप में प्लान किया गया था। कहा जाता है कि एक बार मोतिया तालाब मैं शाहजहां बेगम ने एक आदमी को रूमाल धोते देख लिया था उसे चौराहे पर खड़ा करके समझाया कि जो पानी लोगों को पालने की ताकत रखता हो उसे इस तरह कपड़ा धोकर खराब नहीं करते।