लोकतंत्र के कमजोर पक्ष को उजागर करता ‘शटडाउन’

यह विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र के कमजोर पक्ष को भी उजागर करता है कि बहुमत होने के बाद भी राजनीतिक ध्रुवीकरण प्रशासन को पंगु बना देता है। यदि हम भारत के लोकतंत्र की ओर देखें तो यहां स्थिति बिल्कुल भिन्न है। भारत में संसद की संसदीय प्रणाली ऐसी बनाई गई है कि वहां शटडाउन जैसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हो सकती है। यहां बजट पारित होना केवल आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि सरकार के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। यदि बजट संसद में पारित नहीं होता, तो यह सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव माना जाता है। इसका सीधा अर्थ है कि सरकार को सत्ता से हटना पड़ेगा और नई सरकार का गठन होगा। इस कारण सभी राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करते हैं कि बजट समय पर पारित हो और जनता के कामकाज में कोई व्यवधान न आने पाए। भारत की व्यवस्था की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि राजनीतिक मतभेद जितने भी हों, जनता से जुड़े काम कभी ठप नहीं पड़ते। भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दल वाद-विवाद और विरोध करते हैं, लेकिन अंततः राष्ट्रीय हित और जनता की सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाती है। यही कारण है कि भारत में प्रशासनिक कामकाज निरंतर चलता रहता है और शटडाउन जैसी स्थिति कभी पैदा नहीं होती वहीं अमरीका में गत कुछ वर्षों में ही यह घटना तीसरी बार देखी गई है। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बहुमत का सम्मान किया जाता है। यदि सरकार के पास बहुमत है तो शेष दल विरोध के उपरांत भी बजट को पूरी तरह रोकने की स्थिति में नहीं आ सकते हैं। साथ ही यदि जनता के हितार्थ विषयों पर बहुमत वाली पार्टी समझौता न करे तो उसे सत्ता से हाथ भी धोना पड़ सकता है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली अमरीकी लोकतंत्र से कहीं अधिक स्थिर और व्यावहारिक सिद्ध दिखाई पड़ती है।