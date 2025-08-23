कुछ हाईकोर्ट जज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे: जस्टिस सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि कई हाईकोर्ट के जज उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ जज अपेक्षित क्षमता और योग्यता होने के बावजूद बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की उद्घाटन व्याख्यान शृंखला को संबोधित करते हुए उन्होंने न्याय प्रणाली में विश्वास बहाल करने के लिए आत्मनिरीक्षण की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हर न्यायाधीश को प्रतिदिन सोने से पहले खुद से यह प्रश्न करना चाहिए कि क्या उसने उस व्यवस्था का कर्ज चुकाया है, जिसने उस पर एक दिन में भारी खर्च किया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बार और बेंच के बीच आदर्श सहयोग के जरिए लंबित मामलों का निपटारा बिना अतिरिक्त ढांचे के भी तेज हो सकता है।