2 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

समाचार

Duleep Trophy: कप्तान तिलक वर्मा का शनादर प्रदर्शन, नॉर्थ जोन को 7 विकेट से हराकर लगातार छठी बार फाइनल में पहुंचा साउथ जोन

कप्तान तिलक वर्मा ने पहली पारी में शतक लगाने के बाद नाबाद 51 रन बनाकर साउथ ज़ोन को दलीप ट्रॉफी 2026 के फ़ाइनल में पहुंचाया। यह लगातार छठी बार है जब साउथ ज़ोन ने फ़ाइनल में जगह बनाई है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Sep 02, 2026

Duleep Trophy 2026

नॉर्थ जोन को 7 विकेट से हराकर लगातार छठी बार फाइनल में पहुंचा साउथ जोन (फोटो- BCCI)

South Zone vs North Zone, 2nd Semi-Final, Duleep Trophy 2026: दलीप ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में साउथ जोन ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नॉर्थ जोन को 7 विकेट से हराया। नॉर्थ जोन से मिले 181 रनों के लक्ष्य को साउथ जोन ने आसानी से 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कप्तान तिलक वर्मा का प्रदर्शन बल्ले से दमदार रहा।

साउथ जोन का जोरदार प्रदर्शन

लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ जोन की शुरुआत अच्छी रही। रिकी भुई और एन जगदीशन ने मिलकर पहले विकेट के लिए 64 रनों की अहम साझेदारी निभाई। जगदीशन 5 चौकों की मदद से 43 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रिकी भुई 42 रन बनाने के बाद गुरनूर बरार का शिकार बने। शेख रशीद बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और सिर्फ एक रन बनाकर आउट हुए।

तिलक वर्मा ने जड़ा अर्धशतक

हालांकि, इसके बाद कप्तान तिलक वर्मा और समरण रविचंद्रन ने साउथ जोन को कोई और झटका नहीं लगने दिया और चौथे विकेट के लिए 80 रनों की अटूट साझेदारी निभाते हुए टीम को जीत दिलाई। पहली पारी में शतक लगाने वाले तिलक ने दूसरी इनिंग में 79 गेंदों में 51 रनों की नाबाद पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 8 चौके लगाए। वहीं, समरण 42 गेंदों में 4 चौके और एक छक्के की मदद से 32 रन बनाकर नॉटआउट रहे।

पहली पारी में तिलक ने जड़ा था शतक

नॉर्थ जोन ने पूरी टीम पहली पारी में सिर्फ 175 रन बनाकर ऑलआउट हुई थी। कमरान इकबाल ने टीम की ओर से सर्वाधिक 76 रन बनाए, जबकि साउथ जोन की ओर से गेंदबाजी में विदवथ कवेरप्पा सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए। साउथ जोन ने इसके जवाब में पहली पारी में कप्तान तिलक की 116 रनों की शतकीय पारी के बूते 312 रन बनाए और 117 रनों की बढ़त हासिल की। तिलक के अलावा, श्रेयस गोपाल ने 87 रनों का योगदान दिया। नॉर्थ जोन की तरफ से गुरनूर बरार ने सर्वाधिक 4 विकेट निकाले।

दूसरी पारी में नॉर्थ जोन की पूरी टीम 297 रन बनाकर ऑलआउट हुई। टीम की तरफ से सनत सांगवान ने 76 रनों की दमदार पारी खेली, जबकि आयुष दोसेजा ने 52 रन बनाए। साउथ जोन की ओर से गेंदबाजी में एमडी निधिश ने 56 रन देकर 5 विकेट चटकाए। इस जीत के साथ साउथ जोन ने दलीप ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली है। खिताबी मुकाबले में टीम की भिड़ंत ईस्ट जोन से 6 सितंबर से होगी।

“दुनिया हम पर हंस रही है”, बाबर आज़म और सरफराज खान पर इसलिए भड़के पाकिस्तानी सेलेक्टर

ये भी पढ़ें
Babar Azam

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Sept 2026 04:06 pm

Published on:

02 Sept 2026 04:03 pm

Hindi News / News Bulletin / Duleep Trophy: कप्तान तिलक वर्मा का शनादर प्रदर्शन, नॉर्थ जोन को 7 विकेट से हराकर लगातार छठी बार फाइनल में पहुंचा साउथ जोन

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

Bina news: ‘बिना परीक्षा डायरेक्ट जॉइनिंग …’, रेलवे में सीधे नियुक्ति के दावे फर्जी, रहें सावधान

नौकरी दिलाने के नाम दलाल सक्रिय, (Photo Source: AI Image)
सागर

पाली न्यूज: बर्तन धोते-धोते अचानक चीख उठी 20 साल की लीला, पैर में डस लिया था सांप; 2 दिन बाद मौत

pali snake bite
पाली

Rajgarh news: ‘मैं श्रम विभाग में नौकरी लगवा दूंगा…’, युवती से बोला झूठ, लगाया 95 हजार का चूना

95 हजार की वसूली, फोटो में आरोपी (Photo Source - Patrika)
राजगढ़

Success Story: अमेरिका में मिली जॉब को छोड़कर बिलासपुर के शुभम दीक्षित ने गांव में ही किया ये काम, ​लाखों में हो रही कमाई

Chhattisgarh News, Bilaspur news,
बिलासपुर

Raisen News: जेल में कैसे पहुंचा कट्टा? कैदी ने प्रहरी पर चलाई गोली, गंभीर हालत में भोपाल रेफर

Raisen District Jail
रायसेन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.