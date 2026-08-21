20 से 60+ Age तक टैक्स बचाने के स्मार्ट फंडे, उम्र के हिसाब से बदलिए रणनीति

टैक्स सेविंग्स की रणनीति जानिए (Photo: ChatGpt)
जीवन के हर पड़ाव पर हमारी जिम्मेदारियां, आय और वित्तीय लक्ष्य बदलते हैं। ऐसे में टैक्स बचाने की रणनीतियां भी उम्र के अनुसार बदलनी चाहिए। नीचे हम आयु वर्ग के हिसाब से व्यावहारिक और अद्यतन सुझाव दे रहे हैं, जो आपकी जेब पर असर डालते हैं और आपकी बचत को बढ़ाते हैं।
इस उम्र में आमतौर पर कम जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए टैक्स बचत की आदत जल्दी शुरू करना फायदेमंद होता है।
इस उम्र में परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, इसलिए टैक्स बचत के साथ सुरक्षा और रिटायरमेंट पर ध्यान देना जरूरी है।
इस उम्र में रिटायरमेंट की योजना बनाना और टैक्स स्ट्रक्चर को समझना महत्वपूर्ण होता है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स बचत के कुछ विशेष प्रावधान हैं जो उनकी सुविधा और बचत दोनों बढ़ाते हैं।
उम्र के अनुसार टैक्स बचत विकल्प
|आयु वर्ग
|प्रमुख टैक्स बचत विकल्प
|20–30 वर्ष
|80C (PPF, ELSS, LIC), शुरुआती निवेश
|30–40 वर्ष
|80D (हेल्थ इंश्योरेंस), होम लोन लाभ
|40–60 वर्ष
|NPS (80CCD), पुरानी vs नई व्यवस्था चयन
|60+ वर्ष
|80TTB (ब्याज पर कटौती), 80DDB (चिकित्सा), अग्रिम कर राहत
अंत में, टैक्स बचत केवल निवेश नहीं, बल्कि समझदारी से योजना बनाने का नाम है। सबसे पहले यह तय करें कि आप नई टैक्स व्यवस्था चुनेंगे या पुरानी—फिर उसी के अनुसार निवेश और कटौती चुनें। हर उम्र में यह रणनीति बदलती है, लेकिन लक्ष्य एक ही है: आपकी मेहनत की कमाई में से कम टैक्स जाए और आपकी बचत बढ़े।
अगला कदम: अपनी आय, निवेश और खर्चों का एक सरल बजट बनाएं और दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में संभावित बचत की तुलना करें। फिर उसी आधार पर निवेश विकल्प चुनें- चाहे वह PPF हो, ELSS हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या NPS। इस तरह आप हर उम्र में टैक्स बचाने की दिशा में एक ठोस कदम उठा सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
समाचार
ट्रेंडिंग