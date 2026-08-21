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20 से 60+ Age तक टैक्स बचाने के स्मार्ट फंडे, उम्र के हिसाब से बदलिए रणनीति

क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी उम्र के हिसाब से टैक्स बचाने के तरीके कैसे बदल सकते हैं? अपने वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, सही रणनीतियों के साथ आप हर पड़ाव पर ज्यादा बचत कर सकते हैं।
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भारत

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Swatantra Mishra

Aug 21, 2026

Tax Savings

टैक्स सेविंग्स की रणनीति जानिए (Photo: ChatGpt)

जीवन के हर पड़ाव पर हमारी जिम्मेदारियां, आय और वित्तीय लक्ष्य बदलते हैं। ऐसे में टैक्स बचाने की रणनीतियां भी उम्र के अनुसार बदलनी चाहिए। नीचे हम आयु वर्ग के हिसाब से व्यावहारिक और अद्यतन सुझाव दे रहे हैं, जो आपकी जेब पर असर डालते हैं और आपकी बचत को बढ़ाते हैं।

20–30 वर्ष: शुरुआत में निवेश और टैक्स बचत

इस उम्र में आमतौर पर कम जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए टैक्स बचत की आदत जल्दी शुरू करना फायदेमंद होता है।

  • सेक्शन 80C के तहत PPF, ELSS, EPF, LIC, टैक्स सेविंग FD, NSC, सुकन्या समृद्धि योजना जैसे विकल्पों में निवेश कर आप ₹1.5 लाख तक की कटौती पा सकते हैं।
  • ELSS में लॉक‑इन सिर्फ 3 साल होता है और यह इक्विटी आधारित होता है, जिससे लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
  • PPF सुरक्षित विकल्प है, जिसमें ब्याज और परिपक्वता दोनों टैक्स‑फ्री होते हैं।

30–40 वर्ष: परिवार और निवेश का संतुलन

इस उम्र में परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, इसलिए टैक्स बचत के साथ सुरक्षा और रिटायरमेंट पर ध्यान देना जरूरी है।

  • हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर सेक्शन 80D के तहत कटौती मिलती है; वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा ₹50,000 तक है, जबकि गैर‑वरिष्ठों के लिए यह ₹25,000 है।
  • होम लोन के प्रिंसिपल और ब्याज पर भी लाभ मिलता है- 80C के तहत प्रिंसिपल और सेक्शन 24(b) के तहत ब्याज पर कटौती संभव है।

40–60 वर्ष: रिटायरमेंट की तैयारी और टैक्स ऑप्टिमाइजेशन

इस उम्र में रिटायरमेंट की योजना बनाना और टैक्स स्ट्रक्चर को समझना महत्वपूर्ण होता है।

  • NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) में निवेश करने पर 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त ₹50,000 की कटौती मिलती है।
  • नई टैक्स व्यवस्था अब डिफॉल्ट है, लेकिन यदि आपकी कटौतियां पर्याप्त हैं, तो पुरानी व्यवस्था चुनना फायदेमंद हो सकता है—यह निर्णय ₹50,000–₹1.5 लाख तक की बचत ला सकता है, खासकर ₹15–25 लाख वार्षिक आय वालों के लिए।
  • बजट 2026 के अनुसार, नई व्यवस्था में ₹12 लाख तक की टैक्सेबल आय पर 100% रिबेट (धारा 87A) मिलती है, जिससे टैक्स बिल काफी कम हो सकता है।

60 वर्ष से ऊपर: वरिष्ठ नागरिकों के विशेष लाभ

वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स बचत के कुछ विशेष प्रावधान हैं जो उनकी सुविधा और बचत दोनों बढ़ाते हैं।

  • धारा 80TTB के तहत बैंक, डाकघर या सहकारी बैंक में जमा पर अर्जित ब्याज पर ₹50,000 तक की कटौती मिलती है; साथ ही इस सीमा तक TDS नहीं कटता।
  • धारा 80DDB के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रोगों के इलाज पर ₹1 लाख तक की कटौती मिलती है (गैर‑वरिष्ठों के लिए यह ₹40,000 है)।
  • वरिष्ठ नागरिकों को अग्रिम कर (Advance Tax) से राहत मिलती है यदि उनकी आय व्यवसाय या पेशे से नहीं है; साथ ही ITR दाखिल करने में भी कुछ छूट मिलती है।

नए टैक्स स्लैब और व्यवस्था का चयन

  • FY 2026‑27 के लिए नई टैक्स व्यवस्था में स्लैब इस प्रकार हैं: ₹0–4 लाख: 0%; ₹4–8 लाख: 5%; ₹8–12 लाख: 10%; ₹12–16 लाख: 15%; ₹16–20 लाख: 20%; ₹20–24 लाख: 25%; ₹24 लाख से ऊपर: 30%।
  • पुरानी व्यवस्था में स्लैब और कटौतियां अलग हैं; इसलिए दोनों व्यवस्था की तुलना करके ही निर्णय लें।

उम्र के अनुसार टैक्स बचत विकल्प

आयु वर्गप्रमुख टैक्स बचत विकल्प
20–30 वर्ष80C (PPF, ELSS, LIC), शुरुआती निवेश
30–40 वर्ष80D (हेल्थ इंश्योरेंस), होम लोन लाभ
40–60 वर्षNPS (80CCD), पुरानी vs नई व्यवस्था चयन
60+ वर्ष80TTB (ब्याज पर कटौती), 80DDB (चिकित्सा), अग्रिम कर राहत

अंत में, टैक्स बचत केवल निवेश नहीं, बल्कि समझदारी से योजना बनाने का नाम है। सबसे पहले यह तय करें कि आप नई टैक्स व्यवस्था चुनेंगे या पुरानी—फिर उसी के अनुसार निवेश और कटौती चुनें। हर उम्र में यह रणनीति बदलती है, लेकिन लक्ष्य एक ही है: आपकी मेहनत की कमाई में से कम टैक्स जाए और आपकी बचत बढ़े।

अगला कदम: अपनी आय, निवेश और खर्चों का एक सरल बजट बनाएं और दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में संभावित बचत की तुलना करें। फिर उसी आधार पर निवेश विकल्प चुनें- चाहे वह PPF हो, ELSS हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या NPS। इस तरह आप हर उम्र में टैक्स बचाने की दिशा में एक ठोस कदम उठा सकते हैं।

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Updated on:

21 Aug 2026 03:36 pm

Published on:

21 Aug 2026 03:21 pm

Hindi News / News Bulletin / 20 से 60+ Age तक टैक्स बचाने के स्मार्ट फंडे, उम्र के हिसाब से बदलिए रणनीति

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