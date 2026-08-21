20 से 60+ Age तक टैक्स बचाने के स्मार्ट फंडे, उम्र के हिसाब से बदलिए रणनीति

अंत में, टैक्स बचत केवल निवेश नहीं, बल्कि समझदारी से योजना बनाने का नाम है। सबसे पहले यह तय करें कि आप नई टैक्स व्यवस्था चुनेंगे या पुरानी—फिर उसी के अनुसार निवेश और कटौती चुनें। हर उम्र में यह रणनीति बदलती है, लेकिन लक्ष्य एक ही है: आपकी मेहनत की कमाई में से कम टैक्स जाए और आपकी बचत बढ़े।