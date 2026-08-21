स्वास्थ्य बीमा से टैक्स कैसे बचाएं? फॉलो करें ये टिप्स

स्वास्थ्य बीमा न केवल टैक्स बचत का साधन है, बल्कि यह आपको और आपके परिवार को वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करता है। अचानक आने वाली चिकित्सा आपात स्थितियों में यह आपकी आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने में मदद करता है। इसके अलावा, कई बीमा योजनाएं कैशलेस अस्पताल सेवाएं भी प्रदान करती हैं, जिससे आपको इलाज के समय नकद भुगतान की चिंता नहीं करनी पड़ती।