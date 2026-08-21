Dhar news: 74 की उम्र में भी ट्रैक पर दौड़ता जुनून, 7 गोल्ड जीतकर ‘धार के मिल्खा सिंह’ बने शंकरलाल

Senior Citizen Day: उम्र बढ़ने के साथ जिंदगी की रफ्तार धीमी हो जाए, यह जरूरी नहीं। एमपी के धार के 74 वर्षीय शंकरलाल जाट और 65 वर्षीय अनिता शर्मा इस सोच को गलत साबित कर रहे हैं। एक ने मैदान पर दौड़ते हुए सात गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं तो दूसरी साइकिल के पहियों पर फिटनेस और समाजसेवा का संदेश लेकर गांव-गांव पहुंच रही हैं। दोनों की दिनचर्या में उम्र नहीं, जुनून दिखाई देता है। शंकरलाल 800, 1500 और 5000 मीटर की दौड़ में राष्ट्रीय स्तर पर धार का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वहीं अनिता शर्मा एथलेटिक्स, मैराथन और साइकिलिंग के जरिए लगातार सक्रिय हैं। उनकी जिंदगी उन युवाओं के लिए भी संदेश है, जो फिटनेस के लिए समय नहीं होने का बहाना बनाते हैं।