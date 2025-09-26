यदि कोई अधिकारी स्वयं कानून का पालन नहीं करता है तो क्या ऐसे व्यक्ति को शक्तियां सौंपी जानी चाहिए

दतिया में प्रवीण कुमार गुप्ता व शैलेंद्र शर्मा के बीच संपत्ति विवाद चल रहा है। शैलेंद्र गुप्ता ने हाईकोर्ट में सेकेंड अपील दायर की। इस अपील में हाईकोर्ट ने भाड़ा नियंत्रक अधिकारी की रिपोर्ट व रिकॉर्ड तलब किया था, लेकिन कोर्ट में रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। इसको लेकर कोर्ट ने कहा कि 3 सितम्बर और 23 सितम्बर 2025 को दो अवसर दिए जाने के बावजूद संतोष तिवारी ने लिखित स्पष्टीकरण दाखिल नहीं किया। केवल यह कहा गया कि रिकॉर्ड पुराना होने के कारण समय पर नहीं मिल पाया, जबकि मामला वर्ष 2022-23 का था और 20 सितम्बर 2022 को अंतिम आदेश भी पारित किया जा चुका था। कोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए इसे लापरवाही और आदेशों की अवहेलना माना। संतोष तिवारी को तलब कर लिया।