जिस ‘धापुड़ी’ को दादी ने गोद में नहीं लिया… उसने ‘परिणीति ‘ बन देश-दुनिया तक दिलाई पहचान

संभवत: सबसे कम उम्र की इस योगा ट्रेनर के योगाभ्यास की क्रियाओं के वीडियो सोशल-मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश-दुनिया तक छाए हुए हैं। पांचवी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा परिणीति जहां पर भी जाती है, वहां भाइसां ने राम-राम सा...के अभिवादन से लोगों का दिल छू लेती है। पिता रामचन्द्र बिश्रोई ने बताया कि परिणीति 5 साल की उम्र से योगाभ्यास कर रही है और 7 साल की आयु से औरों को नि:शुल्क योगा (Yoga) सिखा रही है। वह राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों के शहरों तक जाकर सार्वजनिक कार्यक्रमों में नि:शुल्क योग सिखा चुकी है। परिणीति देश के योगगुरू बाबा रामदेव से प्रेरित है और उनके साथ बड़े योगाभ्यास कार्यक्रम में मंच भी शेयर कर चुकी है।