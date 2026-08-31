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हंसी है सबसे अच्छी दवा! ये टॉप 5 कॉमेडी फिल्में देख पूरे सप्ताह रह सकते हैं स्ट्रेस फ्री

Top-5 comedy film: क्या आप जानते हैं कि हंसी आपकी सेहत का खजाना हैं और कई बार सबसे अच्छी दवा भी बन सकती है ये! यहां जानिए पांच हिंदी कॉमेडी फिल्मों के साथ तनाव को कैसे भूल जाएंगे, तो इस सप्ताह हंसने और परिवार को हंसाने के लिए खुद को तैयार कर लीजिए
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भारत

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Sanjana Kumar

Aug 31, 2026

Top 5 comedy film

Top 5 comedy film: AI Creative

Top-5 comedy film: जब जिंदगी में तनाव या थकान हो, तो एक अच्छी कॉमेडी फिल्म वही जादू कर जाती है जो किसी जादूगर की छड़ी। आज हम आपके लिए चुनकर लाए हैं पांच ऐसी हिंदी फिल्में, जिन्हें देखकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। ये फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक सुखद पल का भरोसा हैं और हर बार फिर देखने पर भी उतनी ही मजेदार लगती हैं। तो क्या आप तैयार हैं, यहां देखें टॉप 5 कॉमेडी फिल्म की लिस्ट।

अंदाज अपना अपना (1994)

राजकुमार संतोषी निर्देशित यह फिल्म आज भी एक क्लासिक कॉमेडी मानी जाती है। आमिर खान और सलमान खान की जोड़ी, करिश्मा कपूर और रवीना टंडन के साथ, क्राइम मास्टर गोगो जैसे किरदार और यादगार संवाद, सब मिलकर इसे एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो हर बार हंसाता है। इसे अक्सर बॉलीवुड की बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में गिना जाता है।

हेरा फेरी (2000)

अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की तिकड़ी ने इस फिल्म को समय की कसौटी पर टिकने वाला बना दिया। मध्यम वर्ग की आर्थिक परेशानियों, सिचुएशनल कॉमेडी और बेहतरीन संवादों ने इसे एक ऐसा अनुभव बना दिया जिसे बार-बार देखना चाहो तो भी मजा आता है। यह फिल्म आज भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय है।

धमाल (2007)

चार दोस्तों की खजाने की खोज में शुरू हुई यह फिल्म, एक से बढ़कर एक हास्यपूर्ण घटनाओं से भरी है—टैक्सियां फटना, ऊंट चोरी, और एक पागल दौड़। यह फिल्म एक ऐसा कॉमिक कैओस पेश करती है कि हंसी खुद-ब-खुद फूट पड़ती है। इसकी अनूठी कहानी और कॉमेडी ने इसे दर्शकों के दिलों में जगह दी है।

वेलकम (2007)

अंडरवर्ल्ड डॉन उदय शेट्टी अपनी बहन के लिए वर ढूंढता है, और इस बीच मजनू भाई और राजीव की मस्ती शुरू हो जाती है। नाना पाटेकर, परेश रावल और अनिल कपूर जैसे कलाकारों की मौजूदगी ने इसे एक बार फिर देखने लायक बना दिया है। फिल्म की कॉमेडी और किरदारों की केमिस्ट्री इसे खास बनाती है।

दिल्ली बेली (2011)

यह फिल्म मल्टीप्लेक्स कॉमेडी की भाषा बदलने वाली मानी जाती है। बिना इंटरवल के बने इस क्राइम-कैपर में स्टोनर-ह्यूमर, राम सम्पथ का संगीत, और विजय राज का गैंस्टर किरदार, सब मिलकर इसे एक अलग ही मजेदार अनुभव बनाते हैं। इसकी बोल्ड कॉमेडी और अनोखी कहानी ने इसे एक नई पहचान दी है।

क्या देखें, वॉच लिस्ट गाइड

इन फिल्मों में कॉमेडी का हर रंग मिलता है, स्लैपस्टिक, सिचुएशनल, डार्क, और कैओस। चाहे आप क्लासिक हंसी चाहते हों या नए अंदाज की कॉमेडी, ये पांच फिल्में हर मूड के लिए तैयार हैं।

अगर आप परिवार के साथ बैठकर आराम से हंसना चाहते हैं, तो 'हेरा फेरी' और 'वेलकम' पर भरोसा करें। 'अंदाज अपना अपना' का क्लासिक अंदाज हर उम्र के दर्शक को पसंद आएगा। 'धमाल' आपको पूरी तरह से पागलपन में ले जाएगी और 'दिल्ली बेली' थोड़ा बोल्ड और नए जमाने का मजा देगा।

जानिए इन फिल्मों में ऐसा क्या है

इन फिल्मों को देखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये तनाव भरे दिनों में भी आपको हंसी का तोहफा देती हैं। चाहे आप अकेले हों या दोस्तों के साथ, ये फिल्में एक अच्छा मूड बनाने में मदद करती हैं। हंसी के इन पलों का आनंद लें और अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करें।

जानिए कैसे तैयार करें वॉचलिस्ट

अगर आपने इनमें से कोई फिल्म अभी तक नहीं देखी है, तो आज ही अपनी वॉचलिस्ट में शामिल करें। एक-एक करके देखें और महसूस करें कि कैसे हर फिल्म अपनी अलग कॉमिक दुनिया खोलती है। अगर आप चाहें, तो अगली बार हम आपके लिए कुछ नए OTT कॉमेडी शोज या वेब सीरीज भी सुझा सकते हैं, बस बताइए, किस मूड में हैं आप? तो अब आगे बढ़िए, हंसी का सफर शुरू कीजिए, ये फिल्में आपका इंतजार कर रही हैं।

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Updated on:

31 Aug 2026 04:57 pm

Published on:

31 Aug 2026 04:54 pm

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