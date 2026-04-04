यात्री बस के लिए तरसे और ड्राइवर दफ्तरों में फरमा रहे आराम! यूपी परिवहन निगम की रिपोर्ट में खुलासा

इस लापरवाही का सीधा नुकसान यूपी की आम जनता को उठाना पड़ रहा है। कई रूट्स पर बसें टाइम से नहीं मिलने के कारण यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। समीक्ष बैठक में पता चला कि इन ड्राइवरों को बस चलाने के बजाए दफ्तरों के बाबूगिरी वाले कामों, अफसरों की स्टाफ कार चलाने या अन्य वीआईपी ड्यूटी में लगा दिया गया था। विभाग की इस लापरवाही ने पूरी बस सेवा को पटरी से उतार दिया है।