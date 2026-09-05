“हमारे त्योहार में डीजे पर 10 बजे पाबंदी क्यों?” वारिस पठान का सरकार पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप

वंदे मातरम को लेकर पूछे गए सवाल पर वारिस पठान ने कहा कि वे इसका पूरा आदर और सम्मान करते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान होने के नाते वे नहीं बोल सकते, क्योंकि इस्लाम में सिर्फ अल्लाह की इबादत करने की मान्यता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत का अलग-अलग उल्लेख किया गया है और मार्च 2026 में भी अदालत ने कहा था कि राष्ट्रगान जन-गण-मन सभी को पढ़ना चाहिए, जिसे वे पूरे गर्व से पढ़ते हैं और राष्ट्रीय झंडे को तन-मन-धन से सलाम करते हैं।