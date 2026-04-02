Weather Update: अप्रैल में ज्यादा बारिश, IMD ने जारी किया गर्मी के महीनों का पूर्वानुमान

IMD Weather Update: इस बार मार्च माह में एक के बाद एक लगातार पश्चिमी विक्षोभों की सक्रियता से गर्मी के मौसम में बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग (आइएमडी) के अनुसार अप्रैल में औसत से ज्यादा बारिश होगी और अगले तीन माह में गर्मी की तपिश थोड़ी कम रहेगी। आइएमडी ने मंगलवार को अप्रैल से जून तक गर्मी ऋतु का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार अगले तीन माह देश के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य व सामान्य से नीचे रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य व सामान्य से थोड़ा अधिक रहेगा।