दुर्गा अष्टमी व रामनवमी पर घर-घर होगी पूजा

पंडित अशोक व्यास ने बताया कि दुर्गा अष्टमी व दुर्गा नवमी के दिन हर घर में पूजा होगी। अष्टमी पूजन समय मंगलवार सुबह 9,30 से 12,51 बजे तक चर लाभ अमृत एवं अभिजीत शाम 3:25 से 4:53 तक शुभ चौघड़िया में कर सकते है। दुर्गा नवमी पूजन बुधवार 1 अक्टूबर को सुबह 6:34 बजे से 9:31 बजे तक लाभ अमृत 10:59 बजे से12:27 बजे तक शुभ शाम को 3:24 बजे से 6:29 बजे तक चर व लाभ का चौघड़िया में पूजा कर सकते हैं।