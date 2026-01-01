CG Accident: आम आदमी पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल, तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर

जायसवाल कोंडागांव जिले के किसान आंदोलन में शामिल होने आये हुए थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तम जायसवाल अपने पड़ोसी बंटी शर्मा के साथ सड़क किनारे खड़े थे, तभी बिना लाइट के तेज रफ्तार से आ रहे एक अज्ञात बाइक चालक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में उत्तम जायसवाल के सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं।