CG Accident: आम आदमी पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल, तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर

CG Accident:बिना लाइट के तेज रफ्तार से आ रहे एक अज्ञात बाइक चालक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में उत्तम जायसवाल के सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं।

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 30, 2026

CG Accident: आम आदमी पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल, तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर

CG Accident: आम आदमी पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जायसवाल गुरुवार देर रात एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा कोंडागांव–उमरकोट (ओडिशा) मार्ग पर कलेक्टर कार्यालय से कुछ दूरी पर स्थित नाका के पास हुआ।

जायसवाल कोंडागांव जिले के किसान आंदोलन में शामिल होने आये हुए थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तम जायसवाल अपने पड़ोसी बंटी शर्मा के साथ सड़क किनारे खड़े थे, तभी बिना लाइट के तेज रफ्तार से आ रहे एक अज्ञात बाइक चालक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में उत्तम जायसवाल के सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं।

30 Jan 2026 11:32 pm

