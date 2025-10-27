CG News: कोचिंग के नाम पर लाखों की ठगी, कौटिल्य एकेडमी का संचालक गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक अनुपम गार्डन के पास स्थित कौटिल्य एकेडमी रायपुर ब्रांच का संचालन पवन टांडेश्वर और उसकी पत्नी रूबी मजूमदार द्वारा किया जा रहा था। इसमें यूपीएससी, पीएससी, व्यापमं आदि की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती थी। संचालक पवन और उनकी पत्नी ने कोचिंग में 19 छात्र-छात्राओं से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के नाम पर कुल 18 लाख 3105 रुपए लिए। रकम लेने के बाद कुछ दिनों तक सभी को उनके कोर्स की पढ़ाई कराई गई। इसके बाद अचानक कोचिंग बंद कर दी। इसके बाद दोनों फरार हो गए।