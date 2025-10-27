CG News: कोचिंग के नाम पर लाखों की ठगी, कौटिल्य एकेडमी का संचालक गिरफ्तार

CG News: आईएएस-आईपीएस बनने का सपना लेकर कोचिंग करने पहुंचे छात्र-छात्राओं से धोखाधड़ी करने वाले को पुलिस ने साल भर बाद गिरफ्तार किया। आरोपी ने विद्यार्थियों से यूपीएससी, पीएससी, व्यापमं आदि भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कराने के नाम पर लाखों रुपए फीस ली। इसके बाद कोर्स पूरा कराए बिना कोचिंग बंद करके भाग निकला था।
पुलिस के मुताबिक अनुपम गार्डन के पास स्थित कौटिल्य एकेडमी रायपुर ब्रांच का संचालन पवन टांडेश्वर और उसकी पत्नी रूबी मजूमदार द्वारा किया जा रहा था। इसमें यूपीएससी, पीएससी, व्यापमं आदि की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती थी। संचालक पवन और उनकी पत्नी ने कोचिंग में 19 छात्र-छात्राओं से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के नाम पर कुल 18 लाख 3105 रुपए लिए। रकम लेने के बाद कुछ दिनों तक सभी को उनके कोर्स की पढ़ाई कराई गई। इसके बाद अचानक कोचिंग बंद कर दी। इसके बाद दोनों फरार हो गए।
कोचिंग संचालकों ने फैकल्टी की सैलरी भी नहीं दी। इसकी शिकायत पीड़ित स्टूडेंट्स ने सरस्वती नगर थाने में की। पुलिस ने पवन और उनकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके बाद से कोचिंग संचालक ओर उसकी पत्नी की तलाश चल रही थी। रविवार को पुलिस ने पवन टांडेश्वर को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पत्नी फरार है।
बड़ी खबरेंView All
newsupdate
ट्रेंडिंग