Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

newsupdate

CG News: कोचिंग के नाम पर लाखों की ठगी, कौटिल्य एकेडमी का संचालक गिरफ्तार

CG News: विद्यार्थियों से यूपीएससी, पीएससी, व्यापमं आदि भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कराने के नाम पर लाखों रुपए फीस ली। इसके बाद कोर्स पूरा कराए बिना कोचिंग बंद करके भाग निकला था।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 27, 2025

CG News: कोचिंग के नाम पर लाखों की ठगी, कौटिल्य एकेडमी का संचालक गिरफ्तार

CG News: आईएएस-आईपीएस बनने का सपना लेकर कोचिंग करने पहुंचे छात्र-छात्राओं से धोखाधड़ी करने वाले को पुलिस ने साल भर बाद गिरफ्तार किया। आरोपी ने विद्यार्थियों से यूपीएससी, पीएससी, व्यापमं आदि भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कराने के नाम पर लाखों रुपए फीस ली। इसके बाद कोर्स पूरा कराए बिना कोचिंग बंद करके भाग निकला था।

पुलिस के मुताबिक अनुपम गार्डन के पास स्थित कौटिल्य एकेडमी रायपुर ब्रांच का संचालन पवन टांडेश्वर और उसकी पत्नी रूबी मजूमदार द्वारा किया जा रहा था। इसमें यूपीएससी, पीएससी, व्यापमं आदि की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती थी। संचालक पवन और उनकी पत्नी ने कोचिंग में 19 छात्र-छात्राओं से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के नाम पर कुल 18 लाख 3105 रुपए लिए। रकम लेने के बाद कुछ दिनों तक सभी को उनके कोर्स की पढ़ाई कराई गई। इसके बाद अचानक कोचिंग बंद कर दी। इसके बाद दोनों फरार हो गए।

कोचिंग संचालकों ने फैकल्टी की सैलरी भी नहीं दी। इसकी शिकायत पीड़ित स्टूडेंट्स ने सरस्वती नगर थाने में की। पुलिस ने पवन और उनकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके बाद से कोचिंग संचालक ओर उसकी पत्नी की तलाश चल रही थी। रविवार को पुलिस ने पवन टांडेश्वर को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पत्नी फरार है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

Updated on:

27 Oct 2025 02:28 pm

Published on:

27 Oct 2025 02:20 pm

Hindi News / newsupdate / CG News: कोचिंग के नाम पर लाखों की ठगी, कौटिल्य एकेडमी का संचालक गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

newsupdate

ट्रेंडिंग

CG News: शिवनाथ नदी में नहाने गए दो मासूमों की डूबने से मौत, इलाके में छाया मातम…

CG News: शिवनाथ नदी में नहाने गए दो मासूमों की डूबने से मौत, इलाके में छाया मातम...(photo-patrika)
राजनंदगांव

CG Job: बाल अधीक्षक के 55 पदों पर निकली भर्ती, इस तारीख को है आवेदन की आखिरी तारीख

CG Job: बाल अधीक्षक के 55 पदों पर निकली भर्ती, इस तारीख को है आवेदन की आखिरी तारीख
रायपुर

Raipur News: यात्रियों की जान से खिलवाड़, बसों को मॉडीफाई कराकर बढ़ाते हैं सीटों की संख्या

Raipur News: यात्रियों की जान से खिलवाड़, बसों को मॉडीफाई कराकर बढ़ाते हैं सीटों की संख्या
रायपुर

CG News: पीएम मोदी ने मन की बात’ में जिस कपिल की तारीफ की, वे बोले – नवा रायपुर में बनेगा झील और मियावाकी वन

CG News: पीएम मोदी ने मन की बात’ में जिस कपिल की तारीफ की, वे बोले - नवा रायपुर में बनेगा झील और मियावाकी वन,
रायपुर

CG News: आरक्षक भर्ती के नाम पर लाखों की ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार, आठ के खिलाफ FIR दर्ज…

CG News: आरक्षक भर्ती के नाम पर लाखों की ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार, आठ के खिलाफ FIR दर्ज...(photo-patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.