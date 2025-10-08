Patrika LogoSwitch to English

नोएडा

निवेश के नाम पर तगड़ा मुनाफा देने का वादा कर की 3.26 करोड़ की ठगी, 3 आरोपी गिरफ्तार

Fraud of Name of Investment : नोएडा के एक व्यक्ति से निवेश के नाम पर तगड़ा मुनाफा देने की बात कह कर कुछ जालसाजों ने 3.26 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। फिलहाल व्यक्ति की शिकायत के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

2 min read

नोएडा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 08, 2025

पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार, PC- IANS

नोएडा : नोएडा के थाना साइबर क्राइम पुलिस ने शेयर मार्केट में निवेश कर मुनाफा कमाने का झांसा देकर 3 करोड़ 26 लाख रुपये की ठगी करने वाले तीन शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में लखनऊ निवासी सन्नी कुमार और दुर्गेश कुमार तथा उन्नाव निवासी विकास कुमार शामिल हैं। पुलिस ने इन्हें लखनऊ और उन्नाव से दबोचा।

जानकारी के अनुसार, सेक्टर-27 नोएडा निवासी पीड़ित ने 12 जून 2025 को थाना साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि रेट फाइन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी बनकर कुछ लोगों ने उन्हें शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर भारी मुनाफा दिलाने का लालच दिया। भरोसा दिलाकर इन लोगों ने पीड़ित से 3,26,00,000 विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू की और संबंधित बैंक खातों को फ्रीज करा दिया। पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी सन्नी कुमार ने अपने बैंक खाते में 23 लाख रुपये प्राप्त किए थे, जिन्हें उसने अपने साथी विकास निवासी दिल्ली को सौंप दिया। विकास ने उसमें से एक लाख रुपये वापस सन्नी को दिए, जिसे सन्नी ने अपने अन्य साथियों दुर्गेश और विकास कुमार (उन्नाव) के साथ आपस में बांट लिया।

इन सभी आरोपियों ने ठगी की रकम का दुरुपयोग किया और अनुचित लाभ उठाया। पुलिस ने बताया कि इस प्रकरण में पहले ही 9 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साइबर क्राइम पुलिस ने लोगों से अपील की। पुलिस ने जनता को साइबर अपराधों से सतर्क रहने की सलाह दी है।

उन्होंने कहा कि किसी भी ऑनलाइन निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले कंपनी की विश्वसनीयता अवश्य जांच लें और किसी अज्ञात व्यक्ति को अपना आधार, पैन या बैंक विवरण साझा न करें। किसी भी साइबर ठगी या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दें।

Published on:

08 Oct 2025 08:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / निवेश के नाम पर तगड़ा मुनाफा देने का वादा कर की 3.26 करोड़ की ठगी, 3 आरोपी गिरफ्तार

नोएडा

उत्तर प्रदेश

