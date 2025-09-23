Patrika LogoSwitch to English

नोएडा

नोएडा सेक्टर-107 सन वर्ल्ड सोसाइटी में भीषण आग, दमकल विभाग ने समय रहते पाया काबू

सीएफओ प्रदीप कुमार ने बताया कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, सभी लोग सुरक्षित हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है।

नोएडा

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 23, 2025

नोएडा की एक इमारत में लगी आग, PC- IANS

नोएडा : नोएडा के सेक्टर-107 स्थित सन वर्ल्ड सोसाइटी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते धुएं का गुबार उठने लगा और आसपास के लोगों में अफरा-तफरी फैल गई।

स्थानीय निवासियों ने तत्काल दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना सेक्टर-39 पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया।

सीएफओ प्रदीप कुमार ने बताया कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, सभी लोग सुरक्षित हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी या किसी अन्य कारण से। घटना के समय सोसाइटी के निवासियों में भय का माहौल बन गया था। लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए और कई ने तुरंत इमरजेंसी सीढ़ियों का सहारा लिया।

दमकल विभाग ने फौरन बुझाई आग

दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचते ही प्रभावित हिस्से को खाली कराया और आग को फैलने से रोका। इस दौरान पुलिस बल ने भीड़ को नियंत्रित करने और बचाव कार्य में सहयोग दिया। स्थानीय निवासियों ने दमकल विभाग की तत्परता की सराहना की और कहा कि समय पर कार्रवाई होने से बड़ी त्रासदी टल गई।

वहीं, अधिकारियों ने सोसाइटी प्रबंधन को अग्नि सुरक्षा उपकरणों की नियमित जांच और उचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। नोएडा जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में आग की घटनाएं चिंता का विषय हैं।

फायर सेफ्टी मानकों पर सवाल

विशेषज्ञों का कहना है कि बहुमंजिला इमारतों और सोसाइटियों में फायर सेफ्टी के मानकों का पालन अनिवार्य है। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या शहर की सभी हाउसिंग सोसाइटियों में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम हैं या नहीं। फिलहाल राहत की बात यही है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और स्थिति पूरी तरह सामान्य है। दमकल विभाग ने स्पष्ट किया है कि आग बुझा दी गई है और अब किसी तरह का खतरा शेष नहीं है।

Published on:

23 Sept 2025 07:10 pm

नोएडा सेक्टर-107 सन वर्ल्ड सोसाइटी में भीषण आग, दमकल विभाग ने समय रहते पाया काबू

