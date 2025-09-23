नोएडा सेक्टर-107 सन वर्ल्ड सोसाइटी में भीषण आग, दमकल विभाग ने समय रहते पाया काबू

विशेषज्ञों का कहना है कि बहुमंजिला इमारतों और सोसाइटियों में फायर सेफ्टी के मानकों का पालन अनिवार्य है। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या शहर की सभी हाउसिंग सोसाइटियों में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम हैं या नहीं। फिलहाल राहत की बात यही है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और स्थिति पूरी तरह सामान्य है। दमकल विभाग ने स्पष्ट किया है कि आग बुझा दी गई है और अब किसी तरह का खतरा शेष नहीं है।