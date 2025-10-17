भारी बारिश के बाद इस बार ठंड तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड! दीपावली के बाद बदल जाएगा मौसम, IMD latest update

उत्तर प्रदेश में मौसम का रुख अब तेजी से बदलने लगा है। सुबह-शाम की हल्की ठंड और दिन में चटक धूप का एहसास लोगों को हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि दीपावली तक मौसम का मिजाज ऐसे बना रहेगा।

उत्तर प्रदेश में प्रदेश में आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। सुबह के समय हल्की धुंध का एहसास होगा। अक्टूबर का तीसरा पखवाड़ा लगता ही रात के समय ठंड अब अपना तेवर दिखाने लगी है। वही दिन में कड़ाके की धूप पड़ रही है। हालांकि अत्यधिक गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। बीते 24 घंटों में उरई प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। जहां दिन का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कानपुर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक दीपावली तक पूरे प्रदेश में मौसम सूखा रहेगा और दिन में धूप खिली रहेगी।