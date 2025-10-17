Patrika LogoSwitch to English

भारी बारिश के बाद इस बार ठंड तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड! दीपावली के बाद बदल जाएगा मौसम, IMD latest update

मौसम का मिजाज दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। अक्टूबर माह में रात के समय दिसंबर जैसी ठंडी का एहसास होने लगा है। पहाड़ों पर शुरू हुई बर्फबारी इस बात का संकेत दे रही है कि आने वाले कुछ दिनों में ठंड इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी।

2 min read

नोएडा

image

Mahendra Tiwari

Oct 17, 2025

Up weather

सांकेतिक फोटो जेनरेट Ai

मानसून की विदाई पूरी तरह से हो चुकी है। अक्टूबर महीने में पहाड़ों पर शुरू हुई बर्फबारी आने वाले दिनों में कड़ाके के ठंड को लेकर संदेश दे रही है। मौसम विभाग के एक पूर्वानुमान के मुताबिक इस बार बारिश अच्छी हुई है। जिससे कड़ाके की ठंड भी पड़ने की संभावना है। यही नहीं इस बार ठंड पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। माना जा रहा है कि दीपावली के बाद दिन के तापमान में भी गिरावट आएगी। 25 अक्टूबर के बाद मौसम में बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में मौसम का रुख अब तेजी से बदलने लगा है। सुबह-शाम की हल्की ठंड और दिन में चटक धूप का एहसास लोगों को हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि दीपावली तक मौसम का मिजाज ऐसे बना रहेगा।
उत्तर प्रदेश में प्रदेश में आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। सुबह के समय हल्की धुंध का एहसास होगा। अक्टूबर का तीसरा पखवाड़ा लगता ही रात के समय ठंड अब अपना तेवर दिखाने लगी है। वही दिन में कड़ाके की धूप पड़ रही है। हालांकि अत्यधिक गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। बीते 24 घंटों में उरई प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। जहां दिन का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कानपुर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक दीपावली तक पूरे प्रदेश में मौसम सूखा रहेगा और दिन में धूप खिली रहेगी।

25 अक्टूबर तक दिन के तापमान में भी होगी भारी गिरावट

शुक्रवार की सुबह सुबह भी हल्की ठंड के साथ दिन की शुरुआत हुई, लेकिन दोपहर होते-होते धूप ने फिर से गर्मी का एहसास कराया। शाम ढलते ही तापमान फिर सामान्य हो गया। फिलहाल न्यूनतम तापमान 17 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिलेगी और ठंड धीरे-धीरे अपना असर दिखाने लगेगी। 20 से 25 अक्टूबर के बाद कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं।

संबंधित विषय:

मानसून

up weather

weather alert

Weather Alert in UP

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Oct 2025 09:01 am

Published on:

17 Oct 2025 09:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / भारी बारिश के बाद इस बार ठंड तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड! दीपावली के बाद बदल जाएगा मौसम, IMD latest update

