नोएडा

Crime News: युवकों के बीच ठेले पर हुई कहासुनी; एक की चाकू मारकर निर्मम हत्या

Crime News: युवकों के बीच ठेले पर कहासुनी हो गई। जिसमें एक युवक की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

less than 1 minute read
नोएडा

image

Harshul Mehra

Oct 27, 2025

crime scene

प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स पत्रिका

Crime News: नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र अंतर्गत सलारपुर गांव में एक मामूली विवाद के दौरान युवक की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना शनिवार देर रात को हुई। जब दो युवकों के बीच ठेले पर मामूली बात पर कहासुनी हुई।

नोएडा में युवक पर चाकू से हमला

कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने गुस्से में आकर दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया। जिसके बाद गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया।

आरोपी से पूछताछ जारी

स्थानीय लोगों ने मौके पर आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपी से पूछताछ की जा रही है। घटना के कारण मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। परिवार के लोग और रिश्तेदार घटना से स्तब्ध हैं। साथ ही न्याय की मांग कर रहे हैं।

घटना का CCTV फुटेज आया सामने

पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि विवाद किसी छोटी बात को लेकर शुरू हुआ, जो देखते ही देखते नियंत्रण से बाहर हो गया। घटनास्थल से एक चाकू भी बरामद किया गया है, जिसे फोरेंसिक जांच के लिए पुलिस ने भेज दिया है। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है जिसमें चाकू मारने की घटना साफ दिखाई दे रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

Published on:

27 Oct 2025 03:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / Crime News: युवकों के बीच ठेले पर हुई कहासुनी; एक की चाकू मारकर निर्मम हत्या

