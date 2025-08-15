भैया, बच्चा है साथ, प्लीज रोक लो…प्लीज भैया… कैब ड्राइवर ने नहीं सुनी गुहार, भगाता रहा कार; VIDEO

नोएडा से कैब ड्राइवर की मनमानी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। असम के संजय मोहन ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अजनारा होम्स सोसाइटी में रहते हैं। उनके परिवार में चार साल की बच्ची और उनकी पत्नी है। उन्होंने परिवार के साथ नोएडा से दिल्ली जाने के लिए कैब बुक की। रास्ते में पुलिस से बचने के लिए ड्राइवर ने परिवार की एक न सुनी और गाड़ी तेज रफ्तार कर भगाने लगा। इस दौरान परिवार लगातार उससे कैब रोकने की गुहार लगाता रहा, उसने एक न सुनी। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।