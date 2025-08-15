भैया, बच्चा है साथ, प्लीज रोक लो…प्लीज भैया… कैब ड्राइवर ने नहीं सुनी गुहार, भगाता रहा कार; VIDEO

नोएडा से कैब ड्राइवर की मनमानी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। असम के संजय मोहन ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अजनारा होम्स सोसाइटी में रहते हैं। उनके परिवार में चार साल की बच्ची और उनकी पत्नी है। उन्होंने परिवार के साथ नोएडा से दिल्ली जाने के लिए कैब बुक की। रास्ते में पुलिस से बचने के लिए ड्राइवर ने परिवार की एक न सुनी और गाड़ी तेज रफ्तार कर भगाने लगा। इस दौरान परिवार लगातार उससे कैब रोकने की गुहार लगाता रहा, उसने एक न सुनी। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।
घटना नोएडा के पर्थला फ्लाईओवर ब्रिज के पास की है। वीडियो में परिवार के सदस्य ड्राइवर से बार-बार कहते सुनाई दे रहे हैं, "भैया आगे जाकर प्रॉब्लम हो जाएगी हमको, बच्चा है मेरे साथ भाई। भैया प्लीज रोक लो, भैया आप नहीं समझ रहे हो पीछे पुलिस है, आप बच नहीं पाओगे, वो जाने नहीं देंगे तुम्हें।" परिवार के लोग ड्राइवर को पैसे देने और बात करने का भी भरोसा देते रहे, लेकिन ड्राइवर ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। वह गाड़ी दौड़ाता रहा।
परिवार ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में दिख रही परिवार की बेबसी ने लोगों को झंकझोर दिया। वीडियो संज्ञान में आने के बाद नोएडा पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने चालक को हिरासत में कैब को सीज कर दिया।
पुलिस ने ड्राइवर पर सख्त कार्रवाई करते हुए कैब का 29 हजार 250 रुपए का भारी-भरकम चालान किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ड्राइवर ने नियमों का उल्लंघन किया था और यात्रियों को असुविधा पहुंचाई। इस वजह से कार्रवाई की गई।