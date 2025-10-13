Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नोएडा

दिवाली में बस का किराया देख निकल रहा ‘दिवाला’, 6000 की हो गई 600 वाली टिकट, कैसे पहुंचेंगे घर?

Private Buses Fare hike : दिवाली के ठीक पहले के दिनों में प्राइवेट बसों की बुकिंग वेबसाइट्स पर हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली स्लीपर बस का किराया, जो सामान्य दिनों में मात्र 600 रुपये होता है, अब 6,000 रुपये तक पहुंच गया है।

2 min read

नोएडा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 13, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर।

नोएडा : दिवाली का उल्लास नजदीक आते ही लाखों प्रवासी मजदूरों और नौकरीपेशा लोगों के चेहरों पर मुस्कान के साथ-साथ चिंता की लकीरें भी खिंच रही हैं। साल भर की कमाई से घर लौटने का सपना देखने वाले ये यात्री अब महंगे बस किरायों की मार झेल रहे हैं। प्राइवेट बसों के दामों में 10 गुना तक की बढ़ोतरी ने जेबें ढीली कर दी हैं। मजबूरी में लोग लास्ट-मिनट बुकिंग पर दोगुना-तिगुना किराया चुकाने को मजबूर हैं, ताकि अपनों के साथ दीपों का त्योहार मना सकें।

दिल्ली-लखनऊ रूट पर आसमान छू रहे दाम

दिवाली के ठीक पहले के दिनों में प्राइवेट बसों की बुकिंग वेबसाइट्स पर हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली स्लीपर बस का किराया, जो सामान्य दिनों में मात्र 600 रुपये होता है, अब 6,000 रुपये तक पहुंच गया है। इसी तरह, सिटिंग टिकट की कीमत 3,200 रुपये हो चुकी है। यह हाल सिर्फ दिल्ली-लखनऊ रूट तक सीमित नहीं है। यूपी-बिहार बॉर्डर पर जाने वाली अधिकांश प्राइवेट बसें इसी तरह के दाम वसूल रही हैं।

ट्रैवल एजेंसियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के अनुसार, 18, 19, 21 और 22 अक्टूबर को दिल्ली से निकलने वाली ज्यादातर बसें पहले से ही बुक हो चुकी हैं। हफ्तों पहले बुकिंग करने वाले यात्रियों को राहत मिली, लेकिन अब आखिरी मौके पर टिकट लेने वालों को कहीं ज्यादा चुकाना पड़ रहा है।

अन्य रूट पर भी बढ़ा किराया

दिल्ली से कानपुर जाने वाले रूट पर सामान्य दिनों में बस का किराया 700 रुपये होता है, जो दिवाली के दौरान बढ़कर 3,500 रुपये हो जाता है। इसी तरह, दिल्ली से वाराणसी का किराया त्योहार के समय 5,770 रुपये तक पहुंच जाता है, जबकि दिल्ली से गोरखपुर का 7,304 रुपये और प्रयागराज का 7,350 रुपये हो गया है। इन रूट्स पर सामान्य किराए की जानकारी उपलब्ध न होने के कारण सटीक तुलना मुश्किल है, लेकिन दिवाली की मांग ने दामों को कई गुना बढ़ा दिया है। ये आंकड़े बुकिंग साइट्स जैसे रेडबस और मेकमायट्रिप से लिए गए हैं।

दिल्ली, मुंबई और अन्य महानगरों में रहने वाले यात्री अपनी मजबूरी बयां कर रहे हैं। एक प्रवासी मजदूर ने बताया, 'घर से दूर साल भर मेहनत करते हैं, ताकि दिवाली पर अपनों के साथ पटाखे फोड़ सकें। लेकिन ये महंगे किराए देखकर लगता है, दिवाली मनाने का बजट ही उड़ गया। ट्रेनों में तो महीनों पहले वेटिंग लिस्ट लग जाती है, और जनरल कोच में पैर रखने की जगह नहीं मिलती। बस ही आखिरी सहारा बचती है।'

एक अन्य यात्री ने कहा, 'प्राइवेट बस वाले इस मौके का फायदा उठाते हैं। सरकारी बसों का तो टाइमटेबल भी फिक्स नहीं—कब चलेगी, कब रद्द हो जाएगी, पता ही नहीं। मजबूरी में इतने महंगे दाम चुकाने पड़ते हैं।' यात्रियों का कहना है कि साल में एक बार आने वाले इस त्योहार पर परिवार के साथ इकट्ठा होने का सुख ही सबकुछ है, लेकिन बढ़ते खर्चे ने इसे बोझिल बना दिया है।

क्या बढ़ेगी स्पेशल ट्रेनें या बसें?

सरकार और परिवहन विभाग ने पहले भी ऐसे मौकों पर विशेष ट्रेनें और सब्सिडी वाली बसें चलाने की घोषणा की है, लेकिन इस बार अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा। यात्रियों से अपील है कि बुकिंग से पहले कई प्लेटफॉर्म्स चेक करें और संभव हो तो शेयर्ड कैब या कारपूलिंग जैसे विकल्प अपनाएं। वरना, इस दिवाली पर 'दिवाला' निकलने का डर सताता रहेगा।

ये भी पढ़ें

बसपा शुरू करने जा रही सोशल इंजीनियरिंग, गांव-गांव अभियान छेड़ने की तैयारी
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 08:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / दिवाली में बस का किराया देख निकल रहा ‘दिवाला’, 6000 की हो गई 600 वाली टिकट, कैसे पहुंचेंगे घर?

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नोएडा पुलिस की बड़ी कामयाबी, दो वर्ष से लापता दृष्टिबाधित बालक सकुशल बरामद, परिजनों को सौंपा गया

नोएडा

Fast Track Court: बंदूक दिखाकर शादी और रेप मामले में प्रेमी बरी, अदालत ने महिला पर FIR का दिया आदेश

Gautam Budh Nagar fast track court acquits lover accused of forcibly marrying and raping woman
नोएडा

मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 3 दिन 14 अक्टूबर तक भारी बारिश का इन जिलों में अलर्ट

climate change rain, Cloudburst, drizzle, flooding, heavy rain, Heavy Showers, hydro-meteorology rain, Light rain, live rain updates, meteorology training rainfall statistics, monsoon, Monsoon Update, pouring rain, precipitation, precipitation data, rain alert, rain forecast, rain training Google, rainfall, Rainfall Prediction, rainy season, real-time rain report, scattered showers, severe weather alerts, storm, stormy weather, Thunderstorm, training for rain safety, weather, weather education, weather Google training, weather report rain, weather tools tutorial, weather training, weather update, wet weather
नोएडा

निवेश के नाम पर तगड़ा मुनाफा देने का वादा कर की 3.26 करोड़ की ठगी, 3 आरोपी गिरफ्तार

नोएडा

नोएडा में कफ सिरप को लेकर कई फैक्ट्री में औषधि विभाग ने की जांच, MP में मौतों के बाद सख्ती

नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.