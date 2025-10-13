दिवाली में बस का किराया देख निकल रहा ‘दिवाला’, 6000 की हो गई 600 वाली टिकट, कैसे पहुंचेंगे घर?

दिल्ली से कानपुर जाने वाले रूट पर सामान्य दिनों में बस का किराया 700 रुपये होता है, जो दिवाली के दौरान बढ़कर 3,500 रुपये हो जाता है। इसी तरह, दिल्ली से वाराणसी का किराया त्योहार के समय 5,770 रुपये तक पहुंच जाता है, जबकि दिल्ली से गोरखपुर का 7,304 रुपये और प्रयागराज का 7,350 रुपये हो गया है। इन रूट्स पर सामान्य किराए की जानकारी उपलब्ध न होने के कारण सटीक तुलना मुश्किल है, लेकिन दिवाली की मांग ने दामों को कई गुना बढ़ा दिया है। ये आंकड़े बुकिंग साइट्स जैसे रेडबस और मेकमायट्रिप से लिए गए हैं।