Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नोएडा

ढीली कार्रवाई पर नाराज हुए सीईओ, अवैध निर्माण रोकने के दिए कड़े निर्देश

नोएडा प्राधिकरण में अवैध निर्माण पर सीईओ ने समीक्षा बैठक कर कड़ी नाराजगी जताई। अधिकारियों को ग्रामवार और खसरा नम्बरवार रिपोर्ट तैयार करने, एफआईआर दर्ज कराने और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

नोएडा

Aman Pandey

Aug 19, 2025

नोएडा अधिसूचित क्षेत्र में बढ़ते अवैध निर्माणों को लेकर सोमवार को नोएडा प्राधिकरण में मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लेखपालवार स्थिति की समीक्षा की गई और अवैध निर्माण के विरुद्ध की गई कार्यवाही जैसे नोटिस जारी करना, एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में शिकायत देना आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई की तैयारी

सीईओ ने अवैध निर्माणों के विरुद्ध अब तक की ढीली कार्यवाही पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों व कर्मचारियों को कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि ग्रामवार, खसरा नम्बरवार और अतिक्रमणकर्तावार विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराई जाए। वहीं, जिन प्रकरणों में पूर्व में दी गई तहरीरों पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, उनमें प्रभावी पैरवी की जाए और रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंपी जाए।

ये भी पढ़ें

76 वर्षीय बुजुर्ग से ‘डिजिटल अरेस्ट’ कर 37 लाख की ठगी, दो FD तुड़वाकर जालसाजों को भेजे पैसे
देहरादून
Digital Arrest

एफआईआर और सीलिंग होगी तेज

इसके अलावा, अवैध निर्माण के विरुद्ध जारी नोटिस, दर्ज एफआईआर, सील भवन और थानों में दी गई तहरीरों की विस्तृत सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही, जन सामान्य को जागरूक करने के लिए लगाए गए जीर्ण-शीर्ण बोर्डों की मरम्मत और आवश्यकता के अनुसार नए बोर्ड लगाने का आदेश दिया गया।

लेखपालों की जवाबदेही तय होगी

सीईओ ने यह भी कहा कि नोएडा के डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों को रोकने के लिए जिला प्रशासन, सिंचाई विभाग और पुलिस विभाग से समन्वय कर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।उन्होंने लेखपालों को वर्क सर्किल के साथ मिलकर सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि शिथिलता बरतने की स्थिति में संबंधित लेखपाल की जवाबदेही तय कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Aug 2025 10:03 am

Published on:

19 Aug 2025 10:02 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / ढीली कार्रवाई पर नाराज हुए सीईओ, अवैध निर्माण रोकने के दिए कड़े निर्देश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.