ढीली कार्रवाई पर नाराज हुए सीईओ, अवैध निर्माण रोकने के दिए कड़े निर्देश

सीईओ ने अवैध निर्माणों के विरुद्ध अब तक की ढीली कार्यवाही पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों व कर्मचारियों को कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि ग्रामवार, खसरा नम्बरवार और अतिक्रमणकर्तावार विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराई जाए। वहीं, जिन प्रकरणों में पूर्व में दी गई तहरीरों पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, उनमें प्रभावी पैरवी की जाए और रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंपी जाए।