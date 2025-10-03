NCR में 800 किसानों की लगी लॉटरी! दिमाग और प्रबंधन से पांच साल में बने करोड़पति, जानें कैसे?

रेवेन्यू सरप्लस राज्यों में यह सर्वे किया गया। इसी के तहत यह रिपोर्ट जारी की गई। इसमें उत्तर प्रदेश का गौतमबुद्ध नगर जिले के नोएडा क्षेत्र का रेवेन्यू के मामले में सबसे ज्यादा योगदान माना गया। इस रिपोर्ट के अनुसार, अरबपतियों के मामले में भी गौतमबुद्ध नगर जिला उत्तर प्रदेश में सबसे टॉप पर है। इसके बाद लखनऊ का नंबर आता है। तीसरे नंबर पर गाजियाबाद और चौथे नंबर पर आगरा जिला आता है, जहां अरबपतियों की संख्या ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार, गौतमबुद्ध नगर जिले में 10 करोड़ रुपये से ज्यादा संपत्ति के मालिक 2500 लोग हैं।