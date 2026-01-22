22, 23 और 24 जनवरी को ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश की संभावना, इन जिलों में अलर्ट

य़ूपी में 22, 23 और 24 जनवरी को आधी-ओलावृष्टि के साथ हो सकती है बारिश।
उत्तरप्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है। तेज पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमालयी क्षेत्र में भारी बर्फबारी के साथ-साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यूपी के कई जिलों में बारिश के साथ-साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है।
पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से यूपी में भारी बारिश के साथ-साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। यूपी में पश्चिमी विक्षोभ 22 जनवरी की रात से सक्रिय होगा। विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी यूपी से बारिश का दौर शुरू होगा। .
बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में।
गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में।
यूपी में इस समय कड़ाके की ठंड के साथ सुबह, शाम और रात में जबरदस्त कोहरा पड़ रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 100-150 मीटर ही रह जाती है। अगले 24 घंटों में तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोत्तरी हो सकती है।
