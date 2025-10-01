आंधी-तूफान और भयंकर बारिश…जाने से पहले 120 घंटे लगातार मानसून का तांडव, IMD की नई भविष्यवाणी

बात अगर 07 अक्टूबर की करें तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम धीरे-धीरे सामान्य होने लगेगा। इस दौरान पूर्वी भारत में भी बारिश की तीव्रता घटने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जिन राज्यों में भारी से अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है, वहां निचले इलाकों में जलभराव, नदी-नालों में उफान और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। कृषि कार्य और यातायात पर भी इसका असर पड़ सकता है। विशेषकर, पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जबकि उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के चलते 06 अक्टूबर सबसे अधिक प्रभावित दिन रहेगा। लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की ताज़ा जानकारी पर नजर रखें और यात्रा योजनाओं में सावधानी बरतें।