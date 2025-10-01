Patrika LogoSwitch to English

आंधी-तूफान और भयंकर बारिश…जाने से पहले 120 घंटे लगातार मानसून का तांडव, IMD की नई भविष्यवाणी

Very Heavy Rainfall: मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है। इसके चलते अगले पांच दिनों तक लगातार भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

Vishnu Bajpai

Oct 01, 2025

मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की।

Very Heavy Rainfall: भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, एक नया तीव्र पश्चिमी विक्षोभ 05 से 07 अक्टूबर के बीच उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। इसकी अधिकतम तीव्रता 06 अक्टूबर को रहने का अनुमान है। इस दौरान जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है।

वहीं, बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसमी परिस्थितियां पूर्वी भारत के मौसम को प्रभावित कर रही हैं। पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। जिसके असर से 02 से 05 अक्टूबर तक पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर देखने को मिल सकता है। खासकर, 02 अक्टूबर को ओडिशा के कुछ हिस्सों में अत्यंत भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है।

बीते 24 घंटों में क्या रहा मौसम का हाल?

मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में देश के कई हिस्सों में मौसम ने जोर पकड़ा। इस दौरान असम, नागालैंड, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर 7 से 20 सेमी तक भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी और मध्य हिस्से में एक निम्न दाब क्षेत्र बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो अगले 48 घंटों में अधिक स्पष्ट हो सकती है। इसके बाद एक बार फिर मानसून की भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है।

अगले एक सप्ताह कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए बारिश का विस्तृत पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार, गुरुवार यानी 02 अक्टूबर 2025 को गंगा के मैदानी क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि ओडिशा के कई हिस्सों में अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो इस दौरान असम और मेघालय में भी भारी बारिश का दौर देखा जा सकता है।

बात अगर तीन अक्टूबर यानी शुक्रवार की करें तो उप-हिमालयी क्षेत्र पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि असम और मेघालय में लगातार तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं चार अक्टूबर को बिहार के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा सिक्किम और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी बारिश जारी रहने की संभावना है।

बिहार, यूपी और दिल्ली-एनसीआर का भी जान लीजिए हाल

मौसम विभाग ने बताया कि 05 अक्टूबर को भी बिहार में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसके अलावा उत्तर-पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश की शुरुआत होने के आसार हैं। जबकि 06 अक्टूबर को यह पश्चिमी विक्षोभ अपने चरम पर पहुंच जाएगा। इसके परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में गरज-चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू होगा।

सात अक्टूबर से सामान्य होने लगेगा मौसम

बात अगर 07 अक्टूबर की करें तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम धीरे-धीरे सामान्य होने लगेगा। इस दौरान पूर्वी भारत में भी बारिश की तीव्रता घटने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जिन राज्यों में भारी से अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है, वहां निचले इलाकों में जलभराव, नदी-नालों में उफान और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। कृषि कार्य और यातायात पर भी इसका असर पड़ सकता है। विशेषकर, पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जबकि उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के चलते 06 अक्टूबर सबसे अधिक प्रभावित दिन रहेगा। लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की ताज़ा जानकारी पर नजर रखें और यात्रा योजनाओं में सावधानी बरतें।

