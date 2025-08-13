नोएडा के फर्नीचर गोदाम में भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियां बुझाने में लगीं

नोएडा सेक्टर-10 स्थित एमपीवी टावर के तीसरे फ्लोर पर बने फर्नीचर गोदाम में बुधवार को आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। फायर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए छह फायर टेंडर मौके पर भेजे गए हैं। दमकलकर्मी लगातार पानी और फोम का इस्तेमाल कर आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आसपास फर्नीचर की कई अन्य दुकानें और गोदाम होने के कारण आग फैलने का खतरा भी बना हुआ था, लेकिन समय रहते दमकलकर्मियों ने आग को सीमित दायरे में रोक लिया।