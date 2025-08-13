नोएडा के फर्नीचर गोदाम में भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियां बुझाने में लगीं

नोएडा सेक्टर-10 स्थित एमपीवी टावर के तीसरे फ्लोर पर बने फर्नीचर गोदाम में बुधवार को आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। फायर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए छह फायर टेंडर मौके पर भेजे गए हैं। दमकलकर्मी लगातार पानी और फोम का इस्तेमाल कर आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आसपास फर्नीचर की कई अन्य दुकानें और गोदाम होने के कारण आग फैलने का खतरा भी बना हुआ था, लेकिन समय रहते दमकलकर्मियों ने आग को सीमित दायरे में रोक लिया।
स्थानीय लोगों ने बताया कि आग लगने के तुरंत बाद गोदाम के कर्मचारियों और आसपास की दुकानों में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन आग में फर्नीचर और अन्य सामग्री को काफी नुकसान पहुंचा है। नुकसान का सही आकलन आग पूरी तरह बुझने और मलबा हटाने के बाद ही हो सकेगा।
अधिकारियों के मुताबिक, आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। प्राथमिक अनुमान के अनुसार, शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिक उपकरणों में खराबी इसकी वजह हो सकती है, लेकिन वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। पुलिस ने उस स्थान को घेरकर भीड़ को दूर रखा है ताकि राहत कार्य में बाधा न आए। दमकल विभाग के अनुसार, आग पर जल्द ही पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा, लेकिन धुएं और जलती सामग्री के कारण ऑपरेशन में समय लग रहा है।