Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नोएडा

IMD Alert: फिर सक्रिय हुआ मॉनसून, 17, 18, 19, इन जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट, जाने अपने जिले का हाल

Imd Alert: उत्तर प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। 17, 18, और 19 सितंबर को गोंडा, बाराबंकी, रायबरेली, अयोध्या समेत कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। वहीं लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर सहित कई जगहों पर बिजली गिरने की आशंका जताई गई है।

नोएडा

Mahendra Tiwari

Sep 17, 2025

Imd Alert
बारिश की सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

IMD Alert: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने बुधवार से राज्य के कई हिस्सों में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। अनुमान के मुताबिक, पूर्वी यूपी में सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है। जबकि पश्चिमी जिलों में भी मध्यम से तेज बरसात हो सकती है। राजधानी लखनऊ में बुधवार दिनभर हल्की से मध्यम और रात में भारी बारिश का दौर चलने के आसार हैं। जो गुरुवार तक जारी रहेगा।

IMD Alert: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर लौट आया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक 17 18 और 19 सितंबर को पूर्वी यूपी के गोंडा, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और आसपास के इलाकों में बारिश तांडव मचा सकती है। मंगलवार को बारिश के चलते कई इलाकों में तापमान 4 से 5 डिग्री तक गिर गया। मंगलवार को सबसे अधिक 146 मिमी बारिश बाराबंकी में दर्ज की गई। गोंडा के कर्नलगंज में 141 मिमी, बहराइच के महसी में 119 मिमी, कैसरगंज में 112 मिमी और नानपारा में 105 मिमी बरसात हुई। वहीं लखीमपुर के शारदानगर में 104.4 मिमी और अयोध्या में 93.6 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बुधवार को भी पूर्वांचल में सबसे अधिक वर्षा होगी।

इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट

लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, सीतापुर, बहराइच, हरदोई, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में।

इन जगहों पर बिजली गिरने की संभावना

प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर, अंबेडकर नगर, रायबरेली, अमेठी, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा सहित कई जिलों में वज्रपात की आशंका जताई गई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 01:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / IMD Alert: फिर सक्रिय हुआ मॉनसून, 17, 18, 19, इन जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट, जाने अपने जिले का हाल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.