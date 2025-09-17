IMD Alert: फिर सक्रिय हुआ मॉनसून, 17, 18, 19, इन जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट, जाने अपने जिले का हाल

IMD Alert: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर लौट आया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक 17 18 और 19 सितंबर को पूर्वी यूपी के गोंडा, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और आसपास के इलाकों में बारिश तांडव मचा सकती है। मंगलवार को बारिश के चलते कई इलाकों में तापमान 4 से 5 डिग्री तक गिर गया। मंगलवार को सबसे अधिक 146 मिमी बारिश बाराबंकी में दर्ज की गई। गोंडा के कर्नलगंज में 141 मिमी, बहराइच के महसी में 119 मिमी, कैसरगंज में 112 मिमी और नानपारा में 105 मिमी बरसात हुई। वहीं लखीमपुर के शारदानगर में 104.4 मिमी और अयोध्या में 93.6 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बुधवार को भी पूर्वांचल में सबसे अधिक वर्षा होगी।