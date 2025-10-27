मौसम ने फिर ली करवट, 28, 29, 30, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को तूफानी बारिश का इन जिलों में अलर्ट

IMD Heavy rain Alert
मौसम ने देश में एक बार फिर भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो 28 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। इसकी वजह से भारी बारिश होगी।
मौसम विभाग ने यूपी, एमपी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ समेम कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, यूपी में 27, 29, 30, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, पूर्वी यूपी में गरज-चमक के साथ तेज बारिश होगी। वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा।
मौसम विभाग के मुताबिक, बलिया, लखनऊ समेत कई जिलों में 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक बादलों की आवाजाही रहेगी।कहीं-कहीं बौछारें भी पढ़ सकती हैं। इस दौरान हवा 30 से 40 किमी/घंटा की स्पीड से चलने की संभावना है। बता दें कि पिछले महीने हुई बारिश ने यूपी के मथुरा और नोएडा समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं।
IMD के अनुसार, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में 27 से 30 अक्टूबर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 27 से 29 अक्टूबर को भारी बारिश हो सकती है। तेलंगाना और कर्नाटक में 28 अक्टूबर को बहुत भारी बारिश (Very Heavy Rainfall) की संभावना है। इस दौरान बिजली गिरने का भी अलर्ट है।
मौसम विभाग ने झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी 27 से 31 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 40 से 50 किमी प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल सकती है।
दिल्ली और एनसीआर में 27 से 31 अक्टूबर के बीच बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है।
भारत मौसम विभाग ने 13 से 17 अक्टूबर तक अरब सागर, केरल, बंगाल की खाड़ी और गुजरात में तेज लहरों और आंधी की संभावना जताई है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।
