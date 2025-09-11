मानसून ने बदला अपना मिजाज 11-12-13-14-15 सितंबर को बारिश मचाएगी इन 11 जिलों में तांडव, देखे अपने जिले का हाल

UP Rains: उत्तर प्रदेश में सितंबर का महीना कभी उमस, कभी बरसात और कभी तपिश से गुजर रहा है। आने वाले दिनों में मौसम और करवट लेगा। मौसम विभाग ने 11, 12 और 15 सितंबर को पूर्वी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं, पश्चिमी यूपी में केवल हल्की बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है।
UP Rains: उत्तर प्रदेश में 10 से 15 सितंबर तक आसमान से राहत और मुसीबत दोनों बरसेंगी। यूपी में आज के मौसम की बात करें तो 11 सितंबर को गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी बस्ती सहित कई जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी है। 12 सितंबर को भी उत्तरी हिस्सों में तेज वर्षा की आशंका जताई गई है। 13 और 14 सितंबर को अपेक्षाकृत हल्की बारिश होगी। लेकिन 15, 16, 17 सितंबर को फिर से पूर्वी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इस दौरान पश्चिमी यूपी में केवल सामान्य वर्षा ही देखने को मिलेगी। यानी, अगले कुछ दिन प्रदेश में चिपचिपी उमस और रुक-रुक कर होने वाली बारिश के बीच गुजरेंगे।
मौसम विभाग के अनुसार 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच मानसून की एक तरह से विदाई हो जाती है। लेकिन इस बार 20 सितंबर के बाद मानसून की विदाई के आसार बन रहे हैं। सितंबर महीने के अंत तक प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला रुक-रुक कर जारी रह सकता है।