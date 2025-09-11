Patrika LogoSwitch to English

मानसून ने बदला अपना मिजाज 11-12-13-14-15 सितंबर को बारिश मचाएगी इन 11 जिलों में तांडव, देखे अपने जिले का हाल

अगले कुछ दिन तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग ने 11, 12, 13,14,15, तथा सितंबर को पूर्वी यूपी के गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, गोंडा समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिमी यूपी में केवल हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।

नोएडा

Mahendra Tiwari

Sep 11, 2025

Up Rains
सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

UP Rains: उत्तर प्रदेश में सितंबर का महीना कभी उमस, कभी बरसात और कभी तपिश से गुजर रहा है। आने वाले दिनों में मौसम और करवट लेगा। मौसम विभाग ने 11, 12 और 15 सितंबर को पूर्वी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं, पश्चिमी यूपी में केवल हल्की बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है।

UP Rains: उत्तर प्रदेश में 10 से 15 सितंबर तक आसमान से राहत और मुसीबत दोनों बरसेंगी। यूपी में आज के मौसम की बात करें तो 11 सितंबर को गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी बस्ती सहित कई जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी है। 12 सितंबर को भी उत्तरी हिस्सों में तेज वर्षा की आशंका जताई गई है। 13 और 14 सितंबर को अपेक्षाकृत हल्की बारिश होगी। लेकिन 15, 16, 17 सितंबर को फिर से पूर्वी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इस दौरान पश्चिमी यूपी में केवल सामान्य वर्षा ही देखने को मिलेगी। यानी, अगले कुछ दिन प्रदेश में चिपचिपी उमस और रुक-रुक कर होने वाली बारिश के बीच गुजरेंगे।

Weather forecast

इस बार लेट से होगी मानसून की विदाई

मौसम विभाग के अनुसार 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच मानसून की एक तरह से विदाई हो जाती है। लेकिन इस बार 20 सितंबर के बाद मानसून की विदाई के आसार बन रहे हैं। सितंबर महीने के अंत तक प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला रुक-रुक कर जारी रह सकता है।

Updated on:

11 Sept 2025 07:58 am

Published on:

11 Sept 2025 07:50 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / मानसून ने बदला अपना मिजाज 11-12-13-14-15 सितंबर को बारिश मचाएगी इन 11 जिलों में तांडव, देखे अपने जिले का हाल

