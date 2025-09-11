मानसून ने बदला अपना मिजाज 11-12-13-14-15 सितंबर को बारिश मचाएगी इन 11 जिलों में तांडव, देखे अपने जिले का हाल

UP Rains: उत्तर प्रदेश में 10 से 15 सितंबर तक आसमान से राहत और मुसीबत दोनों बरसेंगी। यूपी में आज के मौसम की बात करें तो 11 सितंबर को गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी बस्ती सहित कई जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी है। 12 सितंबर को भी उत्तरी हिस्सों में तेज वर्षा की आशंका जताई गई है। 13 और 14 सितंबर को अपेक्षाकृत हल्की बारिश होगी। लेकिन 15, 16, 17 सितंबर को फिर से पूर्वी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इस दौरान पश्चिमी यूपी में केवल सामान्य वर्षा ही देखने को मिलेगी। यानी, अगले कुछ दिन प्रदेश में चिपचिपी उमस और रुक-रुक कर होने वाली बारिश के बीच गुजरेंगे।