Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नोएडा

मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार; 28, 29 30 सितंबर और 1-2 अक्टूबर को इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश!

Weather Update: मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। जानिए, 28, 29 30 सितंबर और 1-2 अक्टूबर को किन जिलों में बारिश तांडव मचा सकती है।

नोएडा

Harshul Mehra

Sep 27, 2025

weather update
मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार; 28, 29 30 सितंबर और 1-2 अक्टूबर को कहां हो सकती है बारिश? फोटो सोर्स-Ai

Weather Update: उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मानसून के चलते उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है। आपको बताते हैं कि 28 से लेकर 2 अक्टूबर को किन-किन जिलों में बारिश होने की संभावना है?

उत्तर प्रदेश के किन जिलों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग की माने तो 28, 29,30,1 और 2 अक्टूबर को बलिया, मऊ, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, बस्ती और गाजीपुर में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।

मिर्जापुर समेत किन जिलों में बारिश होने की संभावना

मौसम विभाग की माने तो इन जिलों के अलावा कुशीनगर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, भदोही, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, मिर्जापुर में भी भारी बारिश होने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश लेटेस्ट वेदर अपडेट

इस बार देश के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो बारिश होने के साथ कुछ जगहों पर आंधी, तेज हवाओं और बिजली गरजने का भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगह भारी बारिश तो कई जगह हल्की-मध्यम बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है।

उतराखंड वेदर अपडेट

मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश आने वाले दिनों में हो सकती है।

कैसा रहेगा दिल्ली NCR का मौसम

मौसम विभाग की माने तो NCR के हिस्सों में आने वाले कुछ दिनों तक बारिश होने की संभावना नहीं है।

फसलों को अचानक हुई बारिश हो सकता है नुकसान

मौसम विशेषज्ञों की माने तो ये समझना जरूरी है कि मानसून एक विशिष्ट मौसमी घटना है, जबकि बारिश एक मौसम संबंधी घटना है जो पूरे साल हो सकती है। पोस्ट मानसून बारिश का यह दौर कृषि के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन अचानक होने वाली तेज बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान भी पहुंच सकता है।

मौसम विभाग ने क्या दी है सलाह

खराब मौसम के चलते प्रशासन ने नागरिकों को गैर-जरूरी यात्रा से बचने, नदी-नालों से दूर रहने और आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबरों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। लगातार बारिश होने के कारण शहरों में जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई गई है।

ये भी पढ़ें

‘मम्मा ने ऐसे समय पर परिवार की इज्जत उछाली है..’ राजा भैया-भानवी सिंह के बेटे ने बताया अगला टार्गेट कौन?
लखनऊ

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Sept 2025 02:42 pm

Published on:

27 Sept 2025 01:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार; 28, 29 30 सितंबर और 1-2 अक्टूबर को इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.