मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार; 28, 29 30 सितंबर और 1-2 अक्टूबर को इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश!

Weather Update: उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मानसून के चलते उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है। आपको बताते हैं कि 28 से लेकर 2 अक्टूबर को किन-किन जिलों में बारिश होने की संभावना है?
मौसम विभाग की माने तो 28, 29,30,1 और 2 अक्टूबर को बलिया, मऊ, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, बस्ती और गाजीपुर में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।
मौसम विभाग की माने तो इन जिलों के अलावा कुशीनगर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, भदोही, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, मिर्जापुर में भी भारी बारिश होने की संभावना है।
इस बार देश के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो बारिश होने के साथ कुछ जगहों पर आंधी, तेज हवाओं और बिजली गरजने का भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगह भारी बारिश तो कई जगह हल्की-मध्यम बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है।
मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश आने वाले दिनों में हो सकती है।
मौसम विभाग की माने तो NCR के हिस्सों में आने वाले कुछ दिनों तक बारिश होने की संभावना नहीं है।
मौसम विशेषज्ञों की माने तो ये समझना जरूरी है कि मानसून एक विशिष्ट मौसमी घटना है, जबकि बारिश एक मौसम संबंधी घटना है जो पूरे साल हो सकती है। पोस्ट मानसून बारिश का यह दौर कृषि के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन अचानक होने वाली तेज बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान भी पहुंच सकता है।
खराब मौसम के चलते प्रशासन ने नागरिकों को गैर-जरूरी यात्रा से बचने, नदी-नालों से दूर रहने और आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबरों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। लगातार बारिश होने के कारण शहरों में जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई गई है।