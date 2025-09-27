मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार; 28, 29 30 सितंबर और 1-2 अक्टूबर को इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश!

मौसम विशेषज्ञों की माने तो ये समझना जरूरी है कि मानसून एक विशिष्ट मौसमी घटना है, जबकि बारिश एक मौसम संबंधी घटना है जो पूरे साल हो सकती है। पोस्ट मानसून बारिश का यह दौर कृषि के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन अचानक होने वाली तेज बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान भी पहुंच सकता है।