मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, 11, 12, 13 और 14 अक्टूबर को तूफानी बारिश का इन जिलों में अलर्ट

मौसम विभाग ने देश में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है। फिलहाल, मानसून की वापसी रेखा वेरावल, भरूच, उज्जैन, झांसी, शाहजहांपुर के कुछ हिस्सों से गुजर रही है। अगले 2 से 3 दिनों में मानसून की यह रखा यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के और हिस्‍सों में पहुंचेगी, जिसकी वजह से भारी बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, एमपी, ओडिसा और महाराष्ट्र में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है।