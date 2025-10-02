मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, यूपी और उत्तराखंड में अगले 6 दिन झमाझम बारिश

मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने देख के कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, 03, 04, 05, 06, 07 और 08 अक्टूबर को यूपी, उत्तराखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में तूफानी बारिश होगी। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है।