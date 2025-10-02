मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, यूपी और उत्तराखंड में अगले 6 दिन झमाझम बारिश

Heavy Rain
मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने देख के कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, 03, 04, 05, 06, 07 और 08 अक्टूबर को यूपी, उत्तराखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में तूफानी बारिश होगी। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से भारी बारिश होगी। इसका असर यूपी पर भी पड़ेगा। इसको लेकर मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक रुक-रुक कर भारी बारिश की संभावना जताई है।
मौसम विभाग के मुताबिक, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही और जौनपुर के आसपास के इलाकों भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तराखंड में 4, 5 और 6 अक्टूबर को बारिश की संभावना है। 6 और 7 अक्टूबर को को कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है।
IMD के अनुसार, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में 02 से 5 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है। केरल और कर्नाटक में भारी वर्षा (Very Heavy Rainfall) हो सकती है।
दिल्ली और एनसीआर में 6 से 7 अक्टूबर को मौसम में बदलाव की संभावना है। इस दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है।
भारत मौसम विभाग ने 6 से 7 अक्टूबर तक अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तेज लहरों और आंधी की संभावना जताई है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।
