मौसम का बदला मिजाज, 17,18, 19,20,21और 22 नवंबर को तूफानी बारिश का इन जिलों में अलर्ट

Weather Forecast: मौसम विभाग ने अगले सप्ताह लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक, 17, 18, 19, 20, 21और 22 नवंबर के बीच केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। वहीं, यूपी में शीतलहर का अलर्ट है।

नोएडा

image

Aman Pandey

Nov 16, 2025

मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। फोटो: IANS

मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी सप्ताह में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र और श्रीलंका तट के पास मौसम प्रणाली सक्रिय है। इसकी वजह से बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 17 से 22 नवंबर तक जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है।

यूपी में मौसम ने बदले तेवर

मौसम विभाग ने यूपी के मौसम को लेकर भी भविष्यवाणी की है। इसके मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 17 से 22 नवंबर के बीच मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन इस हफ्ते में सुबह और शाम शीतलहर पड़ेगी। लखनऊ स्थित मौसम केंद्र के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई में मौसम बिगड़ने के साथ भारी शीतलहर पड़ने की पूर्वानुमान है।

इन जिलों में चेतावनी

मौसम विभाग ने वाराणसी, बहराइच, बलरामपुर, कुशीनगर, आजमगढ़,गोरखपुर, जौनपुर, देवरिया, लखनऊ आदि जिलों में मौसम बदलने की संभावना जताई है। बता दें कि जाते हुए मानसून ने इन जिलों में भारी बारिश(Heavy Rainfall) भी कराई थी।

दक्षिण भारत में मूसलधार बारिश का अलर्ट

IMD ने 16 से 22 नंवबर के बीच तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, केरल और माहे में 20 नवंबर तक लगातार बारिश होगी। तटीय आध्र प्रदेश और यनम में 17 और 18 नवंबर को तेज बारिश(Very Heavy Rainfall) होगी। इस दौरान आंधी की भी चेतावनी है।

मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 18 से 21 नवंबर तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

दिल्ली एनसीआर में सर्द हवाओं का अलर्ट

दिल्ली और एनसीआर में भी लगतार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मानसूनी बारिश के बाद से यहां का भी मौसम शुष्क बना हुआ है। इसी बीच मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।

मछुआरों को चेतावनी

भारत मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका तट के पास और आंध्रप्रदेश के तटीय क्षेत्रों में 16 से 18 नवंबर के बीच तेज लहरों और आंधी की संभावना जताई है। इसको लेकर मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

Updated on:

16 Nov 2025 11:28 pm

Published on:

16 Nov 2025 11:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / मौसम का बदला मिजाज, 17,18, 19,20,21और 22 नवंबर को तूफानी बारिश का इन जिलों में अलर्ट

