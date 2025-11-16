मौसम का बदला मिजाज, 17,18, 19,20,21और 22 नवंबर को तूफानी बारिश का इन जिलों में अलर्ट

मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी सप्ताह में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र और श्रीलंका तट के पास मौसम प्रणाली सक्रिय है। इसकी वजह से बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 17 से 22 नवंबर तक जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है।