मानसून का तांडव शुरू! 5 से 8 अक्टूबर तक इन जिलों में हाहाकार मचाएगी तूफानी बारिश

मौसम विभाग की माने तो 6 अक्टूबर से मौसम का मिजाज अचानक बदल दिल्ली NCR में बदल सकता है। इस वजह से तेज बारिश के साथ आंधी-तूफान की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। 7 अक्टूबर तक येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। IMD के मुताबिक, इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में अगले 72 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना है। केरल और कर्नाटक में भारी बारिश हो सकती है। भारत मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के दौरान अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तेज लहरों और आंधी-तूफान की संभावना जताई है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।