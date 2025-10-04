मानसून का तांडव शुरू! 5 से 8 अक्टूबर तक इन जिलों में हाहाकार मचाएगी तूफानी बारिश

मानसून का तांडव शुरू! 5 से 8 अक्टूबर तक किन जिलों में होगी बारिश। फोटो सोर्स-Ai
Weather Update: मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। आगामी 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली NCR के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग के मुताबिक 5 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बलिया में भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, सोनभद्र सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
इसके अलावा 6 अक्टूबर को बुलंदरशहर, सहारनपुर, आगरा, मैनपुरी, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर समेत आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
वहीं 7 अक्टूबर को बिजनौर, अलीगढ़,मथुरा, आगरा, बदायूं, बरेली और हापुड़ समेत आस-पास के इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 8 अक्टूबर को बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तराखंड में बागेश्वर, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल और रुद्रप्रयाग समेत आस-पास के इलाकों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग की माने तो 6 अक्टूबर से मौसम का मिजाज अचानक बदल दिल्ली NCR में बदल सकता है। इस वजह से तेज बारिश के साथ आंधी-तूफान की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। 7 अक्टूबर तक येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। IMD के मुताबिक, इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में अगले 72 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना है। केरल और कर्नाटक में भारी बारिश हो सकती है। भारत मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के दौरान अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तेज लहरों और आंधी-तूफान की संभावना जताई है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।
