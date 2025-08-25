Patrika LogoSwitch to English

नोएडा

बेटे की आंखों के सामने हुआ कत्ल; पहले पीटा… फिर आग लगा दी, बहन बोली- 36 लाख न देने पर दी गई मौत

ग्रेटर नोएडा में निक्की की दर्दनाक मौत, बेटे ने बताया, पापा और दादी ने मां को पीटकर जिंदा आग के हवाले कर दिया।

नोएडा

Aman Pandey

Aug 25, 2025

up news

ग्रेटर नोएडा में अपने ससुराल में मारपीट और आग लगाने के बाद मरने वाली महिला निक्की के जेठ रोहित भाटी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में अब तक यह तीसरी गिरफ्तारी है, इससे पहले रविवार को पुलिस ने निक्की के पति विपिन भाटी और उसकी सास दया भाटी को गिरफ्तार किया था।

निक्की केस में बड़ा खुलासा

यह मामला गुरुवार रात उस वक्त सामने आया जब फोर्टिस अस्पताल ने पुलिस को सूचना दी कि एक महिला गंभीर रूप से जली हुई अवस्था में भर्ती हुई है। फोर्टिस के डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

ये भी पढ़ें

‘बचाओ-बचाओ’ की चीखें और सड़क पर बिखरी लाशें; 12 लोगों की मौत का मंजर देख कांप उठी रूह, देखें- VIDEO
आगरा
Dausa Accident, Rajasthan road accident, Dausa container collision, Khatu Shyam devotees accident, Dausa pickup van crash, 11 dead Dausa, Rajasthan fatal crash, UP devotees killed, Dausa tragedy, Indian road accident news, Dausa accident eyewitness, container hits pickup Rajasthan, Dausa news 2025, road safety India, major accident in Rajasthan, up news

घटना के बाद निक्की के परिजन बड़ी संख्या में थाने पहुंचकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसी बीच, पुलिस ने रविवार को विपिन और दया को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रोहित और उसका पिता सतवीर फरार हो गए।

पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में गोली लगी

इसके अलावा, रविवार को पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में विपिन के पैर में भी गोली लगी। अधिकारियों के अनुसार, ग्रेटर नोएडा के सिरसा चौक के पास विपिन ने एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की, जिसका पुलिस टीम ने पीछा किया। इस दौरान पुलिस ने गोली चला दी और उसके पैर में गोली लग गई।

हालांकि, विपिन ने आरोप लगाया है कि निक्की की मौत से उसका और उसके परिवार का कोई लेना-देना नहीं है। उसने दावा किया कि जब वह और उसके पिता घर पर नहीं थे, तब निक्की ने खुद को आग लगा ली, जबकि निक्की की बहन कंचन ने घटना का वीडियो बनाया था। घटना का एक कथित सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

निक्की के बेटे ने पिता और दादी को मां को जलाते हुए देखा

निक्की के बेटे ने अपने पिता और दादी को अपनी मां को पीटते और फिर जिंदा जलाते हुए देखा। मृतका, जिसकी पहचान निक्की के रूप में हुई है, के परिवार वालों का आरोप है कि उसे जलाने से पहले ज्वलनशील पदार्थ डाला गया था।

इस दरिंदगी के गवाह उनके बेटे ने कहा, "उन्होंने पहले मम्मी पर कुछ डाला। फिर उन्हें थप्पड़ मारे। इसके बाद, उन्होंने लाइटर से उन्हें आग लगा दी।" पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर, उसने सिर हिलाकर पुष्टि की कि उसके पिता ने ही उसकी मां की हत्या की है। निक्की की बड़ी बहन कंचन ने आरोप लगाया कि निक्की की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह ससुराल वालों की 36 लाख रुपए दहेज की मांग पूरी नहीं कर सकी थी।

इस घटना से जुड़े कुछ विचलित करने वाले वीडियो सामने आए हैं, जिनमें निक्की के पति और सास उसे बालों से घसीटते और पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और वीडियो में वह गंभीर रूप से जली हुई अवस्था में जमीन पर बेबस बैठी दिखाई दे रही है। पड़ोसी उसे तुरंत फोर्टिस अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी।

25 Aug 2025 10:58 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / बेटे की आंखों के सामने हुआ कत्ल; पहले पीटा… फिर आग लगा दी, बहन बोली- 36 लाख न देने पर दी गई मौत

