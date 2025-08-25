बेटे की आंखों के सामने हुआ कत्ल; पहले पीटा… फिर आग लगा दी, बहन बोली- 36 लाख न देने पर दी गई मौत

इस दरिंदगी के गवाह उनके बेटे ने कहा, "उन्होंने पहले मम्मी पर कुछ डाला। फिर उन्हें थप्पड़ मारे। इसके बाद, उन्होंने लाइटर से उन्हें आग लगा दी।" पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर, उसने सिर हिलाकर पुष्टि की कि उसके पिता ने ही उसकी मां की हत्या की है। निक्की की बड़ी बहन कंचन ने आरोप लगाया कि निक्की की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह ससुराल वालों की 36 लाख रुपए दहेज की मांग पूरी नहीं कर सकी थी।