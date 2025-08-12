12 अगस्त 2025,

नोएडा

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में लापरवाही; पंचशील प्रतिष्ठा एओए पर 10 लाख जुर्माना

नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-75 स्थित पंचशील प्रतिष्ठा एओए पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम तोड़ने पर 10 लाख जुर्माना लगाया है। साथ ही अट्टा में 100 किलो प्लास्टिक जब्त किया है।

नोएडा

Aman Pandey

Aug 12, 2025

Noida News
नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-75 स्थित पंचशील प्रतिष्ठा एओए पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम तोड़ने पर 10 लाख जुर्माना लगाया है।PC: IANS

स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग हासिल करने और शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण लगातार कड़े कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में प्राधिकरण की टीम ने सोमवार को सेक्टर-75 स्थित पंचशील प्रतिष्ठा अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन (एओए) का निरीक्षण किया, जिसमें कई गंभीर कमियां पाई गईं।

कचरे से भरा मिला बसेमेंट

निरीक्षण दल में इंदु प्रकाश सिंह (जन स्वास्थ्य) एवं परियोजना अभियंता गौरव बंसल शामिल थे। जांच के दौरान पाया गया कि एओए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। कचरे का पृथक्कीकरण नहीं किया जा रहा था और सूखा, गीला व बागवानी कचरा एकसाथ टावर-8 के बेसमेंट में जमा किया जा रहा था। इसके अलावा, कचरा अनधिकृत कबाड़ियों को दिया जा रहा था, जो सड़क पर कचरा फेंकते हैं। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि परिसर में गंदा पानी जमा है, जिससे मच्छरों का प्रजनन हो रहा है, जो निवासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

नियम की अनदेखी पर कार्रवाई की चेतावनी

इन गंभीर लापरवाहियों के चलते प्राधिकरण ने पंचशील प्रतिष्ठा एओए पर 10 लाख का आर्थिक दंड लगाया। इसके साथ ही चेतावनी दी कि यदि आगे भी नियमों का पालन नहीं किया गया तो सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अट्टा में एंटी प्लास्टिक ड्राइव

निरीक्षण के बाद ग्राम अट्टा में एंटी प्लास्टिक ड्राइव चलाई गई। इस दौरान लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए जागरूक किया गया। बाजार में छापेमारी कर मेसर्स वीके ट्रेडर्स, मेसर्स प्रेम डिस्पोजल सहित अन्य दुकानदारों से करीब 100 किलो प्लास्टिक जब्त की गई।

दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि नोएडा क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर आर्थिक दंड का प्रावधान है। प्राधिकरण ने सभी नागरिकों से अपील की कि बाजार जाते समय कपड़े का थैला साथ लेकर जाएं और नोएडा को प्लास्टिक मुक्त बनाने में सहयोग करें। इस अभियान में अभिज्ञानम (आइसी एक्सपर्ट), मेसर्स गाइडेड फॉर्च्यून समिति (एनजीओ) के सदस्य और स्थानीय पुलिस मौजूद रहे।

12 Aug 2025 07:57 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में लापरवाही; पंचशील प्रतिष्ठा एओए पर 10 लाख जुर्माना

