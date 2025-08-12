सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में लापरवाही; पंचशील प्रतिष्ठा एओए पर 10 लाख जुर्माना

निरीक्षण दल में इंदु प्रकाश सिंह (जन स्वास्थ्य) एवं परियोजना अभियंता गौरव बंसल शामिल थे। जांच के दौरान पाया गया कि एओए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। कचरे का पृथक्कीकरण नहीं किया जा रहा था और सूखा, गीला व बागवानी कचरा एकसाथ टावर-8 के बेसमेंट में जमा किया जा रहा था। इसके अलावा, कचरा अनधिकृत कबाड़ियों को दिया जा रहा था, जो सड़क पर कचरा फेंकते हैं। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि परिसर में गंदा पानी जमा है, जिससे मच्छरों का प्रजनन हो रहा है, जो निवासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है।