नोएडा मेट्रो का बड़ा तोहफ़ा: बोटेनिकल गार्डन तक दौड़ेगी मेट्रो, आठ नए स्टेशन होंगे शामिल

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे तेजी से हो रहे विकास को देखते हुए एक्वा लाइन मेट्रो का विस्तार प्रस्तावित किया गया था। इसी कड़ी में सेक्टर-142 से सेक्टर-38ए बोटेनिकल गार्डन तक का नया रूट तैयार किया गया है। हाल ही में पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड ने इसे हरी झंडी दे दी है। यह रूट पूरी तरह एलिवेटेड होगा। इसकी लंबाई लगभग 11.56 किलोमीटर होगी। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (NMRC) के एमडी डॉ. लोकेश एम ने इस प्रोजेक्ट की प्रस्तुति 30 जुलाई को दी थी। जिसमें एक्सप्रेसवे किनारे बन चुकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और नए आवासीय प्रोजेक्ट्स की जरूरतों पर जोर दिया गया। मंजूरी मिलने के बाद अब प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट के पास जाएगा, जहां अंतिम मुहर लगना तय माना जा रहा है।