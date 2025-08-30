Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नोएडा

नोएडा बनेगा डिफेंस हब, राजनाथ सिंह और योगी ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल ड्रोन बनाने वाली कंपनी का करेंगे दौरा

नोएडा दौरे पर राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ राफी मोहिब ड्रोन यूनिट का निरीक्षण करेंगे। ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ को मिलेगी नई मजबूती।

नोएडा

Aman Pandey

Aug 30, 2025

CM Yogi

नोएडा में शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा प्रस्तावित है। यह दौरा सुरक्षा और औद्योगिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। दोनों नेता नोएडा सेक्टर-81 स्थित राफी मोहिब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दौरा करेंगे। इस यूनिट का नाम देशभर में तेजी से उभरते हुए एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में जाना जाता है।

जानकारी के अनुसार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कार्यक्रम शनिवार को दोपहर करीब 3 बजे निर्धारित है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। दोनों नेता यहां लगभग 3 से 4 घंटे तक समय बिताएंगे और कंपनी की कार्यप्रणाली, तकनीक तथा उत्पादन क्षमता का विस्तार से अवलोकन करेंगे।

ये भी पढ़ें

उत्तर मध्य रेलवे की घोषणा: झांसी से गोविंदपुरी होते हुए पुरी के लिए नई स्पेशल ट्रेन, जानें टाइम टेबल
झांसी
झांसी से पुरी नई साप्ताहिक ट्रेन की घोषणा (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)

‘मेक इन इंडिया’ को नई ताकत

राफी मोहिब कंपनी ने हाल ही में 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान उपयोग में आए ड्रोन का निर्माण किया था, जिसने रक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान की। यही नहीं, यह यूनिट एयरोस्पेस सिस्टम निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभा रही है और ‘मेक इन इंडिया’ व ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के तहत अत्याधुनिक ड्रोन विकसित कर रही है।

  • नोएडा दौरे पर कड़ी सुरक्षा

दौरे को देखते हुए नोएडा पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ज्वाइंट सीपी और डीसीपी स्वयं सुरक्षा व्यवस्था की ब्रीफिंग कर रहे हैं। इस मौके पर लगभग 1,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। इसके अलावा, सेक्टर-80 में एक अस्थाई हेलीपैड भी तैयार किया जा रहा है, जहां से वीवीआईपी का आगमन और प्रस्थान होगा।

औद्योगिक विकास और रक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम

ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के इस दौरे को औद्योगिक विकास और रक्षा क्षेत्र के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस निरीक्षण से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण निर्माण की नई संभावनाएं खुलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लंबे समय से प्रदेश में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयासरत हैं। ऐसे में यह दौरा राज्य को डिफेंस हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 08:43 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / नोएडा बनेगा डिफेंस हब, राजनाथ सिंह और योगी ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल ड्रोन बनाने वाली कंपनी का करेंगे दौरा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.