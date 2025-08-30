नोएडा बनेगा डिफेंस हब, राजनाथ सिंह और योगी ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल ड्रोन बनाने वाली कंपनी का करेंगे दौरा

ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के इस दौरे को औद्योगिक विकास और रक्षा क्षेत्र के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस निरीक्षण से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण निर्माण की नई संभावनाएं खुलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लंबे समय से प्रदेश में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयासरत हैं। ऐसे में यह दौरा राज्य को डिफेंस हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है।