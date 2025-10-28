शेयर बाजार में पैसे लगाने के लिए करते थे चरस की तस्करी, 1.5 करोड़ की चरस के साथ आरोपी गिरफ्तार

आरोपी शुभम ने यह भी बताया कि वह अपने साथी वैभव के कहने पर पहली बार नोएडा में ड्रग्स की सप्लाई करने आया था। पुलिस अब फरार साथी वैभव की तलाश में जुटी है और उसके नेटवर्क से जुड़ी जानकारी खंगाल रही है। थाना सेक्टर-58 पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20/29 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस यह भी पता लगाने में लगी है कि इस गैंग के अन्य सदस्य दिल्ली, नोएडा या अन्य राज्यों में सक्रिय तो नहीं हैं।