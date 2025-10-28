शेयर बाजार में पैसे लगाने के लिए करते थे चरस की तस्करी, 1.5 करोड़ की चरस के साथ आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने चरस तस्कर को किया गिरफ्तार, PC-IANS
नोएडा : दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय मादक पदार्थों के नेटवर्क पर एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना सेक्टर-58 पुलिस ने एक शातिर ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब तीन किलो चरस बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग डेढ़ करोड़ रुपए बताई जा रही है।
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान शुभम कुमार के रूप में हुई है, जो मूल रूप से मेरठ के अशोकपुरी का निवासी है और वर्तमान में नोएडा के आम्रपाली गोल्फ होम्स, सेक्टर-4 में रहता है। आरोपी की उम्र 28 साल बताई गई है।
थाना सेक्टर-58 पुलिस ने बताया कि 27 अक्टूबर को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और गोपनीय सूचना के आधार पर एक टीम गठित की गई थी। पुलिस टीम ने सेक्टर-59 मेट्रो स्टेशन के पास से आरोपी शुभम कुमार को दबोचा। तलाशी के दौरान उसके पास से तीन किलो चरस बरामद हुई। बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है।
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह अपने साथी वैभव के साथ मिलकर यह अवैध धंधा कर रहा था। दोनों आरोपी पहाड़ी इलाकों से सस्ते दामों पर चरस खरीदकर दिल्ली-एनसीआर और आसपास के जिलों में ऊंचे दामों पर बेचते थे। इस अवैध कारोबार से होने वाले मुनाफे को वे शेयर मार्केट में निवेश कर रहे थे, ताकि जल्दी अमीर बन सकें।
आरोपी शुभम ने यह भी बताया कि वह अपने साथी वैभव के कहने पर पहली बार नोएडा में ड्रग्स की सप्लाई करने आया था। पुलिस अब फरार साथी वैभव की तलाश में जुटी है और उसके नेटवर्क से जुड़ी जानकारी खंगाल रही है। थाना सेक्टर-58 पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20/29 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस यह भी पता लगाने में लगी है कि इस गैंग के अन्य सदस्य दिल्ली, नोएडा या अन्य राज्यों में सक्रिय तो नहीं हैं।
बड़ी खबरेंView All
नोएडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग