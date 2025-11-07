Patrika LogoSwitch to English

नोएडा

8 से लेकर 11 नवंबर को झमाझम होगी बारिश! लगातार 4 दिनों तक यहां जमकर बरसेंगे बादल

Rain Alert: 8 से लेकर 11 नवंबर के बीच कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ताजा अपडेट जारी कर दिया है।

2 min read
Google source verification

नोएडा

image

Harshul Mehra

Nov 07, 2025

rain alert from november 8 to 11 heavy rainfall expected in these area for continuous four days

8 से लेकर 11 नवंबर वेदर अपडेट। फोटो सोर्स- IANS

Rain Alert: मौसम विभाग ने 7 से 11 नवंबर तक बारिश होने की संभावना जताई है। आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली NCR में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। साथ ही बारिश को लेकर कहां अलर्ट जारी किया गया है?

उत्तर प्रदेश वेदर अपडेट (8 से 11 नवंबर)

मौसम विभाग के मुताबिक, 8 से लेकर आगामी 11 नवंबर तक उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आने वाले 4 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

उत्तराखंड वेदर अपडेट (8 से 11 नवंबर)

मौसम विभाग की माने तो 8 से लेकर आगामी 11 नवंबर तक राज्य में मौसम साफ रहने की संभावना है। बारिश को लेकर प्रदेश में कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

दिल्ली NCR वेदर अपडेट (8 से 11 नवंबर)

दिल्ली NCR की बात करें तो मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों तक बारिश को लेकर किसी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। आने वाले दिनों में मौसम के साफ रहने की संभवाना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में पश्चिमी विक्षोभ के रूप में उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके अलावा एक और परिसंचरण तंत्र हरियाणा और आसपास के क्षेत्र के ऊपर अवस्थित है।

कहां हो सकती झमाझम बारिश?

तमिलनाडु के अलग-अलग जिलों में अगले चार दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रामनाथपुरम, शिवगंगा, विरुधुनगर, मदुरै, थेनी और डिंडीगुल जैसे जिलों में 7 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, तेनकासी और थूथुकुड़ी जिलों में कुछ जगहों पर 8 नवंबर बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। 9 और 10 नवंबर को दक्षिण और उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराइकल के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अलर्ट दिया गया है।

