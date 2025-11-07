8 से लेकर 11 नवंबर को झमाझम होगी बारिश! लगातार 4 दिनों तक यहां जमकर बरसेंगे बादल

तमिलनाडु के अलग-अलग जिलों में अगले चार दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रामनाथपुरम, शिवगंगा, विरुधुनगर, मदुरै, थेनी और डिंडीगुल जैसे जिलों में 7 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, तेनकासी और थूथुकुड़ी जिलों में कुछ जगहों पर 8 नवंबर बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। 9 और 10 नवंबर को दक्षिण और उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराइकल के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अलर्ट दिया गया है।