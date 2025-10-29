Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नोएडा

दो दिन और देखने को मिलेगा बारिश का तांडव! इन जिलों में 30-31 अक्टूबर को जमकर बरसेंगे बादल

Rain Alert: 30 से 31 अक्टूबर के बीच कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ताजा अपडेट जारी कर दिया है। जानिए, आपके जिले में मौसम कैसा रहेगा?

2 min read
Google source verification

नोएडा

image

Harshul Mehra

Oct 29, 2025

rain alert from october 30 to 31 heavy rainfall

30 से 31 अक्टूबर को तांडव मचाएगी बारिश! फोटो सोर्स-AI

Rain Alert: मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक 30 और 31 अक्टूबर को कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश वेदर अपडेट 30 अक्टूबर

मौसम विभाग के मुताबिक, 30 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, आजमगढ़, चित्रकूट, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, प्रतापगढ़, मऊ, चंदौली, प्रयागराज, सोनभद्र, देवरिया और मिर्जापुर समेत आस-पास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बस्ती, अयोध्या, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, मोहबा,बांदा, कुशीनगर, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

उत्तर प्रदेश वेदर अपडेट 31 अक्टूबर

मौसम विभाग के मुताबिक, 31 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, बलिया, मऊ और देविरिया में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जौनपुर, मिर्जापुर, सौनभद्र और गोरखपुर समेत आस-पास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर और उसके आसपास के इलाकों में बादल गरजने के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है।

उत्तराखंड वेदर अपडेट 30 और 31 अक्टूबर

मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक 30 और 31 अक्टूबर तक उत्तराखंड में लगभग मौसम शुष्क रह सकता है। इस दौरान प्रदेश भर बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

महाराष्ट्र,गुजरात में 30 और 31 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट

बता दें कि देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। पश्चिम भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, कोंकण और गोवा में 30 और 31 अक्टूबर को कई जगह भारी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान कुछ जिलों में हल्की बारिश, तेज हवाओं, आंधी और बिजली गरजने का भी अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण भारत के केरल, तेलंगाना, यनम, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, रायलसीमा और तमिलनाडु में कई जगहों पर 30-31 अक्टूबर के दौरान तेज हवाओं के साथ जमकर बादल बरसेंगे।

ये भी पढ़ें

समलैंगिक ऐप पर 6 से दोस्ती और फिर 1 फ्लैट में सातों की मुलाकात, 8वीं मंजिल पर हुई दिल दहला देने वाली घटना
नोएडा
friendship formed on dating app then 7 boys arrived to meet at flat in noida

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

Rain Alert in UP

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

weatehr news

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 04:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / दो दिन और देखने को मिलेगा बारिश का तांडव! इन जिलों में 30-31 अक्टूबर को जमकर बरसेंगे बादल

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

शेयर बाजार में पैसे लगाने के लिए करते थे चरस की तस्करी, 1.5 करोड़ की चरस के साथ आरोपी गिरफ्तार

नोएडा

बारिश ने फिर पकड़ी रफ्तार, 29, 30 और 31 अक्टूबर को इन जिलों में तूफानी बारिश, वज्रपात की चेतावनी

नोएडा

Crime News: युवकों के बीच ठेले पर हुई कहासुनी; एक की चाकू मारकर निर्मम हत्या

crime scene
नोएडा

समलैंगिक ऐप पर 6 से दोस्ती और फिर 1 फ्लैट में सातों की मुलाकात, 8वीं मंजिल पर हुई दिल दहला देने वाली घटना

friendship formed on dating app then 7 boys arrived to meet at flat in noida
नोएडा

अगले 5 दिन आंधी-तूफान के साथ बारिश, 28, 29, 30, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को टूटकर बरसेंगे बादल

climate change rain, Cloudburst, drizzle, flooding, heavy rain, Heavy Showers, hydro-meteorology rain, Light rain, live rain updates, meteorology training rainfall statistics, monsoon, Monsoon Update, pouring rain, precipitation, precipitation data, rain alert, rain forecast, rain training Google, rainfall, Rainfall Prediction, rainy season, real-time rain report, scattered showers, severe weather alerts, storm, stormy weather, Thunderstorm, training for rain safety, weather, weather education, weather Google training, weather report rain, weather tools tutorial, weather training, weather update, wet weather
नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.