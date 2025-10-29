दो दिन और देखने को मिलेगा बारिश का तांडव! इन जिलों में 30-31 अक्टूबर को जमकर बरसेंगे बादल

30 से 31 अक्टूबर को तांडव मचाएगी बारिश! फोटो सोर्स-AI
Rain Alert: मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक 30 और 31 अक्टूबर को कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग के मुताबिक, 30 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, आजमगढ़, चित्रकूट, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, प्रतापगढ़, मऊ, चंदौली, प्रयागराज, सोनभद्र, देवरिया और मिर्जापुर समेत आस-पास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बस्ती, अयोध्या, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, मोहबा,बांदा, कुशीनगर, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग के मुताबिक, 31 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, बलिया, मऊ और देविरिया में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जौनपुर, मिर्जापुर, सौनभद्र और गोरखपुर समेत आस-पास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर और उसके आसपास के इलाकों में बादल गरजने के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है।
मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक 30 और 31 अक्टूबर तक उत्तराखंड में लगभग मौसम शुष्क रह सकता है। इस दौरान प्रदेश भर बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है।
बता दें कि देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। पश्चिम भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, कोंकण और गोवा में 30 और 31 अक्टूबर को कई जगह भारी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान कुछ जिलों में हल्की बारिश, तेज हवाओं, आंधी और बिजली गरजने का भी अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण भारत के केरल, तेलंगाना, यनम, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, रायलसीमा और तमिलनाडु में कई जगहों पर 30-31 अक्टूबर के दौरान तेज हवाओं के साथ जमकर बादल बरसेंगे।
