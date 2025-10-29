दो दिन और देखने को मिलेगा बारिश का तांडव! इन जिलों में 30-31 अक्टूबर को जमकर बरसेंगे बादल

बता दें कि देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। पश्चिम भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, कोंकण और गोवा में 30 और 31 अक्टूबर को कई जगह भारी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान कुछ जिलों में हल्की बारिश, तेज हवाओं, आंधी और बिजली गरजने का भी अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण भारत के केरल, तेलंगाना, यनम, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, रायलसीमा और तमिलनाडु में कई जगहों पर 30-31 अक्टूबर के दौरान तेज हवाओं के साथ जमकर बादल बरसेंगे।