Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नोएडा

सितंबर में बारिश का तांडव, 2 से 8 सितंबर तक भारी बारिश की इन जिलों में चेतावनी, IMD का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग ने आगामी 7 दिनों के लिए विभिन्न राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 2 से 8 सितंबर के बीच उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है।

नोएडा

Aman Pandey

Sep 03, 2025

rain, rainfall, monsoon, heavy rain, light rain, rain forecast, weather, storm, drizzle, thunderstorm, rainy season, precipitation, wet weather, rain alert, cloudburst
IMD heavy rain

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आगामी तीन दिनों के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना के बारे में अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, 2 सितंबर 2025 को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर वर्षा या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसी प्रकार, 3 सितंबर 2025 को कुछ स्थानों पर वर्षा/गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं, 4 सितंबर 2025 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कहीं-कहीं वर्षा/गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

मौसम संबंधी चेतावनी के अनुसार, 2 सितंबर को संभावित मेघगर्जन और वज्रपात के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अंदेशा है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार की चेतावनी जारी की गई है। 3 और 4 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतर स्थानों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। मौसम विभाग ने नागरिकों से सुरक्षा उपायों का पालन करने और आवश्यकता न होने पर घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है।

ये भी पढ़ें

4 सितंबर से अति भारी वर्षा, इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश
इंदौर
MP Weather

उत्तर भारत

उत्तर भारत के राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में असामान्य बारिश की संभावना है। इसके अलावा 4-6 सितंबर के बीच गुवालियर और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है।


पश्चिम और मध्य भारत

पश्चिमी और मध्य भारत में भी अगले 7 दिनों में अलग-अलग स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। 2-5 सितंबर के बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में भी अलर्ट जारी किया गया है।

दक्षिण भारत

दक्षिणी राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में 2-4 सितंबर के बीच अलग-अलग क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। वहीं अगले 7 दिनों में कई जगहों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे भारी बारिश के दौरान सावधानी बरतें और बाढ़ या जलभराव से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 10:44 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / सितंबर में बारिश का तांडव, 2 से 8 सितंबर तक भारी बारिश की इन जिलों में चेतावनी, IMD का अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट