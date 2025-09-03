सितंबर में बारिश का तांडव, 2 से 8 सितंबर तक भारी बारिश की इन जिलों में चेतावनी, IMD का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आगामी तीन दिनों के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना के बारे में अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, 2 सितंबर 2025 को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर वर्षा या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसी प्रकार, 3 सितंबर 2025 को कुछ स्थानों पर वर्षा/गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं, 4 सितंबर 2025 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कहीं-कहीं वर्षा/गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।
मौसम संबंधी चेतावनी के अनुसार, 2 सितंबर को संभावित मेघगर्जन और वज्रपात के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अंदेशा है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार की चेतावनी जारी की गई है। 3 और 4 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतर स्थानों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। मौसम विभाग ने नागरिकों से सुरक्षा उपायों का पालन करने और आवश्यकता न होने पर घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है।
उत्तर भारत के राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में असामान्य बारिश की संभावना है। इसके अलावा 4-6 सितंबर के बीच गुवालियर और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है।
पश्चिमी और मध्य भारत में भी अगले 7 दिनों में अलग-अलग स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। 2-5 सितंबर के बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में भी अलर्ट जारी किया गया है।
दक्षिणी राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में 2-4 सितंबर के बीच अलग-अलग क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। वहीं अगले 7 दिनों में कई जगहों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे भारी बारिश के दौरान सावधानी बरतें और बाढ़ या जलभराव से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाएं।