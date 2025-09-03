सितंबर में बारिश का तांडव, 2 से 8 सितंबर तक भारी बारिश की इन जिलों में चेतावनी, IMD का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आगामी तीन दिनों के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना के बारे में अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, 2 सितंबर 2025 को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर वर्षा या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसी प्रकार, 3 सितंबर 2025 को कुछ स्थानों पर वर्षा/गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं, 4 सितंबर 2025 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कहीं-कहीं वर्षा/गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।