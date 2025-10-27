बारिश ने फिर पकड़ी रफ्तार, 28, 29, 30, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को तूफानी बारिश का इन जिलों में अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, बलिया, लखनऊ समेत कई जिलों में 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक बादलों की आवाजाही रहेगी।कहीं-कहीं बौछारें भी पढ़ सकती हैं। इस दौरान हवा 30 से 40 किमी/घंटा की स्पीड से चलने की संभावना है। बता दें कि पिछले महीने हुई बारिश ने यूपी के मथुरा और नोएडा समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं।