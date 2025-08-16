खुल गया रैश ड्राइविंग करने वाले ड्राइवर का राज… सोनू नाम से बुकिंग लेता था नासिम

आरोपी हरियाणा के पलवल जिले के हसावरी गांव का रहने वाला है। आरोपी ड्राइवर की पहचान नासिम के रूप में हुई है। वह सेक्टर-73 के सर्फाबाद गांव में रहता है। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि वह लोगों को धोखा देने के लिए बुकिंग ऐप पर अपना नाम सोनू बताता था। यही नहीं आरोपी ने अलग-अलग नामों से दो आधार कार्ड भी बनवा रखे हैं। पुलिस को दोनों आधार कार्ड आरोपी की कार से बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।