‘मेरे तो 6 सनातनी हैं…हर हिंदू के घर में 3 बच्चे तो होने ही चाहिए’, सीमा हैदर बोली- रौंगटे खड़े हो रहे थे जब…

सीमा हैदर का बड़ा बयान। फोटो सोर्स- Video Grab
Seema Haider Big Statement: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। देश में हिंदुओं की घटती आबादी और कम बच्चों को लेकर चल रही बहस के बीच अब एक नया बयान सामने आया है। इस मुद्दे पर हाल ही में कई प्रमुख लोगों ने अपनी राय रखी है। इसी कड़ी में अब सीमा हैदर ने भी जनसंख्या और परिवार के आकार को लेकर अपनी बात कही है, जो चर्चा का विषय बन गई है।
पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि हर हिंदू परिवार में कम से कम तीन बच्चे होने चाहिए। उनका कहना है, '''मेरे तो 6 सनातनी हैं…हर हिंदू के घर में 3 बच्चे तो होनी ही चाहिए।'' सीमा हैदर ने कहा कि माता के जब भजन चल रहे थे तब उनके रौंगटे खड़े हो रहे थे।
सीमा हैदर ने अपने परिवार का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने देश को छह “सनातनी” बच्चे दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह हर परिवार की जिम्मेदारी है कि वह समाज और धर्म के प्रति अपनी भूमिका निभाए। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है और लोग इस पर अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
बता दें कि सीमा हैदर करीब 3 साल पहले पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई थीं। इसके बाद वह ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा क्षेत्र में रहने लगीं। यहां उन्होंने सचिन मीणा के साथ विवाह किया और अब उसी के साथ रह रही हैं।
सीमा हैदर पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई थीं। इसके बाद सचिन मीणा के साथ उनके 2 और बच्चे हुए। इस तरह उनके कुल छह बच्चे हो गए हैं। हाल ही में उनके नवजात बच्चों को लेकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्हें लोगों से परिचित कराया गया।
वायरल वीडियो में उनके वकील एपी सिंह बच्चों को गोद में लेकर उनका परिचय कराते नजर आए। उन्होंने बच्चों को भारत और मीणा समाज से जुड़ा बताते हुए सनातन धर्म से संबंध की बात कही। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर सीमा हैदर सुर्खियों में आ गई हैं।
सीमा हैदर के इस बयान ने जनसंख्या, धर्म और समाज से जुड़े मुद्दों पर नई बहस को जन्म दे दिया है। एक ओर कुछ लोग उनके विचारों का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं।
सीमा हैदर पहले भी अपने निजी जीवन और भारत आने को लेकर सुर्खियों में रही हैं। अब जनसंख्या को लेकर दिए गए उनके इस बयान के बाद वह एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई हैं।
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