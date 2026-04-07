‘मेरे तो 6 सनातनी हैं…हर हिंदू के घर में 3 बच्चे तो होने ही चाहिए’, सीमा हैदर बोली- रौंगटे खड़े हो रहे थे जब…

Seema Haider Big Statement: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। देश में हिंदुओं की घटती आबादी और कम बच्चों को लेकर चल रही बहस के बीच अब एक नया बयान सामने आया है। इस मुद्दे पर हाल ही में कई प्रमुख लोगों ने अपनी राय रखी है। इसी कड़ी में अब सीमा हैदर ने भी जनसंख्या और परिवार के आकार को लेकर अपनी बात कही है, जो चर्चा का विषय बन गई है।