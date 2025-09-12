ओवरलोड वाहनों पर कड़ी कार्रवाई, 13 वाहन हुए जब्त, 8.80 लाख रुपए का जुर्माना वसूला

उन्होंने ओवरलोडिंग के नुकसान बताते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का खतरा ज्यादा होता है। ज्यादा वजन से वाहन का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे ब्रेक फेल, टायर फटने और पलटने की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा वाहन की क्षति भी होती है। इंजन, सस्पेंशन, टायर और ब्रेक पर दबाव बढ़ता है, जिससे वाहन जल्दी खराब हो जाता है। साथ ही सड़कें भी खराब होती हैं। ओवरलोड वाहन गड्ढे और दरारें पैदा करते हैं, जिससे सड़कें जल्दी टूट-फूट जाती हैं और बार-बार मरम्मत करनी पड़ती है। इसके साथ ही ईंधन की बर्बादी व प्रदूषण भी बहुत होता है। अधिक वजन उठाने में ज्यादा ईंधन खर्च होता है, जिससे लागत भी बढ़ती है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है।