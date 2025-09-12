Patrika LogoSwitch to English

नोएडा

ओवरलोड वाहनों पर कड़ी कार्रवाई, 13 वाहन हुए जब्त, 8.80 लाख रुपए का जुर्माना वसूला

नोएडा की डीएम मेधा रूपम ने ओवरलोड भारी वाहनों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। उन्होंने 13 ओवरलोड वाहनों को पकड़ा और उनपर 8 लाख 80 हजार का जुर्माना लगाया है।

नोएडा

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 12, 2025

नोएडा में भारी वाहनों का किया गया चालान, PC- IANS

नोएडा : जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मेधा रूपम के निर्देशों पर परिवहन विभाग ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक बड़ा अभियान चलाया। विभाग की कार्रवाई में बीती रात 13 ओवरलोड वाहनों को पकड़ा गया और उनका चालान करते हुए 8 लाख 80 हजार का जुर्माना शुल्क वसूला गया।

परिवहन विभाग की यह कार्रवाई सेक्टर-142, नॉलेज पार्क और बादलपुर क्षेत्र में की गई। इस अभियान की निगरानी संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) गौतम बुद्ध नगर डॉ. उदित नारायण पांडेय के निर्देशन में हुई, जबकि सहायक संभागीय अधिकारी (प्रवर्तन) नंद कुमार, अभिषेक कनौजिया और यात्रीकर अधिकारियों ने मौके पर मौजूद रहकर अभियान को अंजाम दिया।

डॉ. उदित नारायण पांडेय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025 में अब तक विभाग ने 756 वाहनों का चालान किया है और 506 वाहनों को बंद किया गया है। इन कार्रवाइयों से अब तक 3 करोड़ 28 लाख का जुर्माना शुल्क वसूला जा चुका है। उन्होंने कहा कि यह सख्ती आगे भी जारी रहेगी ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ओवरलोडिंग पर पूर्ण अंकुश लगाया जा सके।

Published on:

12 Sept 2025 05:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / ओवरलोड वाहनों पर कड़ी कार्रवाई, 13 वाहन हुए जब्त, 8.80 लाख रुपए का जुर्माना वसूला

