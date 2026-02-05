अगले 48 घंटे में पलट जाएगा मौसम, तेज हवाओं के साथ बढ़ेगी ठंड, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार अगले सात दिनों तक मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिलेगा। सुबह के समय कई इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है। दिन चढ़ने के साथ कोहरा धीरे-धीरे छंटेगा और धूप निकलेगी, लेकिन इसके बावजूद ठंड से पूरी राहत नहीं मिलेगी। बुधवार की सुबह भी कई जगहों पर कोहरा देखा गया। करीब नौ बजे के बाद मौसम साफ हुआ और धूप खिली। धूप निकलने से दिन के तापमान में लगभग तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि बीच-बीच में बादल भी नजर आए। अधिकतम तापमान करीब 19.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जबकि रात का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा।