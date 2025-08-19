Patrika LogoSwitch to English

नोएडा

19 से 25 अगस्त तक एनसीआर में बारिश का दौर, मौसम विभाग का पूर्वानुमान

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में इस सप्ताह लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिलने वाली है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले पूरे हफ्ते एनसीआर के अधिकांश इलाकों में कभी हल्की रिमझिम तो कभी मध्यम बारिश का दौर चलता रहेगा।

नोएडा

Aman Pandey

Aug 19, 2025

मौसम विभाग ने एनसीआर में पूरे सप्ताह बारिश की संभावना जताई है। PC: IANS

सप्ताह के आखिर तक मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और तेज बारिश व गरज-चमक की गतिविधियों की संभावना जताई गई है।मौसम विभाग के अनुसार, 19 अगस्त को एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी और छिटपुट बारिश देखने को मिलेगी। इसके बाद 20 और 21 अगस्त को कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। तापमान सामान्य से कुछ कम रहा और अधिकतम पारा 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। 22 और 23 अगस्त को आसमान में बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने का अनुमान है।

24 और 25 अगस्त को गरज-चमक के साथ तेज बारिश

इस दौरान न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान करीब 31 से 32 डिग्री तक रह सकता है। हवा में नमी का स्तर 95 प्रतिशत तक पहुंचने से उमस भी बनी रहेगी। सप्ताह के अंतिम दिनों यानी 24 और 25 अगस्त को एनसीआर में गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है।

लोगों को सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग का कहना है कि इन दो दिनों में बारिश का असर ज्यादा रहेगा और कई जगहों पर भारी बारिश जैसी स्थिति भी बन सकती है। आईएमडी ने बताया कि फिलहाल किसी तरह की मौसम संबंधी चेतावनी नहीं है, लेकिन बारिश के दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

यात्रा के दौरान वाहन चालकों को सावधानी बरतने और जलभराव वाले क्षेत्रों से बचने की अपील की गई है। बारिश के चलते जहां तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा, वहीं लोगों को उमस और भारी ट्रैफिक जाम जैसी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है।

Published on:

19 Aug 2025 01:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / 19 से 25 अगस्त तक एनसीआर में बारिश का दौर, मौसम विभाग का पूर्वानुमान

