UP Rains: उमस भरी गर्मी के बीच मौसम फिर लेगा करवट, नवरात्रि में इन संभाग में फिर हो सकती मूसलाधार बारिश, IMD latest Update

UP Rains: 21 सितंबर को पूर्वी जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन पश्चिमी यूपी में मौसम साफ रहेगा। इसी तरह 22 और 23 सितंबर को भी पश्चिमी इलाकों में धूप का असर बना रहेगा। जबकि गोरखपुर और उसके आसपास बूंदाबांदी होने की संभावना है। 24 और 25 सितंबर तक भी यही स्थिति रहने का अनुमान है। पूर्वी जिलों में छिटपुट बरसात से हल्की राहत जरूर मिल सकती है। लेकिन जोरदार बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 25 सितंबर के बाद बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम का असर उत्तर प्रदेश पर दिखेगा। इसके चलते 26 सितंबर से राज्य के पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में बरसात हो सकती है।