Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नोएडा

UP Rains: उमस भरी गर्मी के बीच मौसम फिर लेगा करवट, नवरात्रि में इन संभाग में फिर हो सकती मूसलाधार बारिश, IMD latest Update

UP Rains: मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। आईएमडी के मुताबिक अभी दो-तीन दिनों तक उमस भरी गर्मी और तेज धूप का असर रहेगा। नवरात्र के दिनों में एक बार फिर मौसम के करवट लेने की संभावना है जिससे प्रदेश के इन संभाग में भारी बारिश हो सकती है।

नोएडा

Mahendra Tiwari

Sep 21, 2025

Up weather
सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

UP Rains: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर पलट गया है। तेज धूप और उमस से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी यही स्थिति बनी रहेगी। पश्चिमी यूपी में 25 सितंबर तक आसमान साफ और शुष्क मौसम देखने को मिलेगा, जबकि पूर्वी हिस्सों में हल्की बरसात की संभावना बनी रहेगी।

UP Rains: 21 सितंबर को पूर्वी जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन पश्चिमी यूपी में मौसम साफ रहेगा। इसी तरह 22 और 23 सितंबर को भी पश्चिमी इलाकों में धूप का असर बना रहेगा। जबकि गोरखपुर और उसके आसपास बूंदाबांदी होने की संभावना है। 24 और 25 सितंबर तक भी यही स्थिति रहने का अनुमान है। पूर्वी जिलों में छिटपुट बरसात से हल्की राहत जरूर मिल सकती है। लेकिन जोरदार बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 25 सितंबर के बाद बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम का असर उत्तर प्रदेश पर दिखेगा। इसके चलते 26 सितंबर से राज्य के पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में बरसात हो सकती है।

कहां रहा कितना तापमान

शनिवार को उरई राज्य का सबसे गर्म शहर रहा। जहां अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कानपुर में 36.4 और आगरा में 35.6 डिग्री दर्ज किया गया। विभाग का अनुमान है कि रविवार को तापमान में और हल्की बढ़ोतरी हो सकती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

मानसून

up weather

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

21 Sept 2025 08:35 am

Published on:

21 Sept 2025 08:34 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / UP Rains: उमस भरी गर्मी के बीच मौसम फिर लेगा करवट, नवरात्रि में इन संभाग में फिर हो सकती मूसलाधार बारिश, IMD latest Update

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.