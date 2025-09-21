UP Rains: उमस भरी गर्मी के बीच मौसम फिर लेगा करवट, नवरात्रि में इन संभाग में फिर हो सकती मूसलाधार बारिश, IMD latest Update

UP Rains: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर पलट गया है। तेज धूप और उमस से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी यही स्थिति बनी रहेगी। पश्चिमी यूपी में 25 सितंबर तक आसमान साफ और शुष्क मौसम देखने को मिलेगा, जबकि पूर्वी हिस्सों में हल्की बरसात की संभावना बनी रहेगी।
UP Rains: 21 सितंबर को पूर्वी जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन पश्चिमी यूपी में मौसम साफ रहेगा। इसी तरह 22 और 23 सितंबर को भी पश्चिमी इलाकों में धूप का असर बना रहेगा। जबकि गोरखपुर और उसके आसपास बूंदाबांदी होने की संभावना है। 24 और 25 सितंबर तक भी यही स्थिति रहने का अनुमान है। पूर्वी जिलों में छिटपुट बरसात से हल्की राहत जरूर मिल सकती है। लेकिन जोरदार बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 25 सितंबर के बाद बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम का असर उत्तर प्रदेश पर दिखेगा। इसके चलते 26 सितंबर से राज्य के पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में बरसात हो सकती है।
शनिवार को उरई राज्य का सबसे गर्म शहर रहा। जहां अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कानपुर में 36.4 और आगरा में 35.6 डिग्री दर्ज किया गया। विभाग का अनुमान है कि रविवार को तापमान में और हल्की बढ़ोतरी हो सकती है।